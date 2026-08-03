Более 8 тысяч зрителей посетили «Игры будущего» в Астане

Фото: акимат Астаны

В Астане продолжается один из крупнейших международных спортивных турниров нового поколения - Игры будущего-2026 (Games of the Future 2026). Со дня открытия – 29 июля – масштабное мероприятие посетили более 8 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Турнир собрал спортсменов со всего мира в дисциплинах, где классический спорт сочетается с цифровыми технологиями. Состязания проходят на нескольких крупнейших спортивных объектах столицы. Основными из них стали многофункциональный ледовый дворец «Барыс Арена», Национальный теннисный центр Beeline Arena, легкоатлетический спортивный комплекс Qazaqstan, Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Участники состязаний борются за звания лучших в фиджитал-футболе, баскетболе, хоккее, единоборствах, боксе, танцевальных дисциплинах, шутерах, Battle Royale, MOBA, гонках дронов, Battle Bots и других видах спорта нового формата.

Особенность Игр Будущего заключается в том, что спортсмены сначала демонстрируют свои навыки в виртуальном пространстве, а затем продолжают борьбу уже на реальной спортивной площадке.

За первые дни проведения турнира – с 29 июля по 2 августа – состязания посетили более 8 тысяч зрителей.

«Проведение Игр Будущего-2026 стало одним из главных международных событий года для Казахстана. Масштабный турнир позволит не только продемонстрировать спортивную инфраструктуру столицы, но и укрепит позиции страны как площадки для проведения крупнейших мировых соревнований. Для зрителей доступны билеты как на отдельные дни турнира, так и на несколько соревновательных дней. Ознакомиться с расписанием соревнований, выбрать интересующие дисциплины и приобрести билеты можно на официальном сайте Игр Будущего» – отметили в акимате.

Там же добавили, что турнир продлится до 9 августа.