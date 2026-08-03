Обнаженный мужчина вывесил флаг Казахстана на мосту в Нью-Йорке и бросился в реку

Происшествия

Причины произошедшего пока не выяснены 

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

44-летний мужчина забрался на одну из башен Бруклинского моста в Нью-Йорке, где вывесил несколько флагов, в том числе государственный флаг Казахстана. После переговоров с полицией он прыгнул в реку, передает Kazpravda.kz 

По данным американских СМИ, мужчина некоторое время находился на конструкции моста, пока с ним вели переговоры сотрудники экстренных служб. Затем он снял с себя одежду и прыгнул в воду.

Спасатели оперативно извлекли мужчину из реки и передали медикам. Его доставили в больницу, где он находится в стабильном состоянии.

Причины произошедшего пока не выяснены. Сообщается, что при мужчине не было документов, поэтому его личность пока не установлена. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

#полиция #река #флаг #Нью-Йорк

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