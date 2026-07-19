Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»

Музыка

Организаторы концерта также сделали заявление по поводу старта продажи билетов

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Организаторы концерта американского музыканта Ye (Канье Уэста) сообщили о переносе старта продаж билетов. Решение принято на фоне обсуждения использования Центрального стадиона Алматы, где также проводит домашние матчи футбольный клуб «Кайрат», передает Kazpravda.kz.

В компании First Media Group заявили, что продолжают консультации с футбольным клубом и стремятся найти решение, которое устроит все стороны.

«Мы с большим уважением относимся к интересам футбольного клуба "Кайрат" и его болельщиков, а также понимаем всю важность проведения предстоящих матчей на Центральном стадионе», — сообщили в компании First Media Group .

Организаторы отметили, что поддерживают алматинский клуб и продолжают конструктивный диалог по вопросу использования спортивной арены.

«В настоящее время мы находимся в процессе конструктивного диалога и поиска наиболее комфортного решения, учитывающего интересы всех сторон», - говорится в заявлении.

В связи с этим старт продаж билетов перенесен на 21 июля в 12:00.

При этом дата и место проведения концерта остаются прежними. Выступление Ye состоится 14 августа на Центральном стадионе Алматы.

Эксклюзивная предпродажа ограниченного количества билетов пройдет 21–22 июля, с 23 июля билеты поступят в открытую продажу.

Ye, более известный как Канье Уэст - американский рэпер, музыкальный продюсер и автор песен. Он является обладателем 24 премий «Грэмми», а общий объем продаж его альбомов и синглов превысил 121 миллион экземпляров, что делает артиста одним из самых успешных музыкантов современности.

#концерт #Кайрат #Канье Уэст

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