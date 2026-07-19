Возродить сквозное судоходство

Статьи,Проекты
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Казахстан и Россия создают совместную дорожную карту по возрождению сквозного судоходства на Иртыше как части транспортной стратегии «Западная Европа – Западный Китай».

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Президент Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал важность подобных транзитных транспортных коридоров, позволяющих извлекать выгоду из географичес­кого положения республики. Иртыш – крупнейшая трансграничная артерия. Река берет начало в Китае, проходит по Казахстану маршрут в 1 700 км (40% от общей протяженности) и впадает в Обь в российском Ханты-Мансийском автономном округе.

Экономисты еще в XIX веке пришли к выводу: перевозки по реке почти вдвое дешевле, чем по грунтовым дорогам. В советский период только Верх-Иртышское речное пароходство за навигацию перевозило 7 млн тонн грузов. В верховья везли баржами уголь, цемент, лес и лесоматериалы, вниз – арбузы, рыбу, мед, скот, шерсть…

Сохранились архивные сведения, как после запус­ка Усть-Каменогорской гидроэлектростанции ради судоходства речники провели работы по углублению дна на 12-километровом участке от речного порта до нижнего бьефа. Строили полузапруды, чтобы понизить уровень воды, тяжелой техникой убирали каменные глыбы. Если валуны не вмещались в захватные устройства, выдалбливали траншеи и сталкивали в них глыбы. Несмотря на то что сооружение подводного канала глубиной 2 м 15 см потребовало колоссальных усилий и средств, государство пошло на это – настолько грузовое судоходство было высокорентабельным.

Первый раз сквозное судоходство по Иртышу прервалось во второй половине 1980-х в связи со строительством Шульбинской гидро­электростанции. Позже, после распада Союза и разрыва экономических связей, в 1990-е на отрасли фактически был поставлен крест.

Сегодня весь Иртышский каскад обеспечен шлюзами. Баржи и пассажирский флот могут, как и прежде, ходить по Иртышу от Китая до Обской губы – Северного Ледовитого океана. В 2024 году в рамках стратегии «Западная Европа – Западный Китай» Министерство транспорта разработало проект дорожной карты комплексного развития речного транспорта на Иртыше. Ключевые моменты следующие: на границе с Китаем открыть четвертый железнодорожный пункт пропуска, до поселка Тугыл (бывшего Приозерного) в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области (на берегу озера Зайсан) проложить 120-километровую железную дорогу. В самом Тугыле построить порт с полной логистикой перевалочного узла.

Таким образом, появится водный коридор от северных морей через Обь и Иртыш до Зайсана, то есть до границы с Китаем. Возможный объем грузоперевозок – 2,5 млн тонн ежегодно.

– Всем известно, что перечень товаров, перевозимых водным путем, не ограничен, – дал комментарий депутат Сената VII созыва Шакарым Буктугутов, – это сельхозпродукция, стройматериалы, металлургическая продукция, товары народного потребления и другие.

В Восточном Казахстане уже организовали встречи с партнерами из Омска и Ниж­него Новгорода. Россия­не готовы, например, поставить высокоскоростные суда на подводных крыльях «Валдай» для пассажирских перевозок. Прорабатывается также вопрос по приоб­ретению пяти сухогрузов. Кроме того, перед Россией и Казахстаном стоит совместная задача по изучению фарватера, проведению дноуглубительных работ и оборудованию реки инфраструктурой, необходимой для прохождения судов с водоизмещением до трех тысяч тонн.

Как отметил депутат Мажилиса VIII созыва Лукбек Тумашинов, медлить с таким проектом нельзя, он имеет мощный мультипликативный эффект. Оживут судостроительно-судоремонтные предприятия и мастерские, возродится подготовка кад­ров в специализированных учебных заведениях, например в Семее в колледже транспорта и Новосибирске в Институте инженеров водного транспорта.

Кроме того, технические колледжи Семея издавна служили кузницей кадров для портов – там готовили рулевых-мотористов, крановщиков, электросварщиков и других специалистов.

– У Иртыша огромный потенциал как транспортной артерии, – высказал убеждение Лукбек Тумашинов. – Баржи могут подниматься от Северного Ледовитого океана до Черного Иртыша. Это же намного дешевле, чем строить и ремонтировать дороги, тратить деньги на топливо, грузовики.

#проекты #Иртыш #судоходство

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