Ресайклинг при ремонте дорог

Как отмечают эксперты, это рекордный показатель предстоя­щей дорожной реконструкции. Для сравнения: общая протяженность республиканской дорожной сети области составляет 1 734 километров.

Одной из главных особенностей нынешней ремонтной кампании стало применение современной технологии ресайклинга. Данное ноу-хау предусматривает процесс восстановления дорожного полотна, при котором старое покрытие не убирают, а перерабатывают прямо на месте и используют как компонент для нового основания дороги. Всю работу выполняет специальная машина ресайклер, в камере которой получают новый асфальтобетон, добавляя в него для прочности инертные материалы и цемент. В настоящее время технология применяется на участках дорог Кеген – Нарынкол, Кокпек – Кеген – Тюп, Алматы – Тонкерис – Байсерке – Междуреченск.

По оценкам специалистов, ресайклинг позволяет значительно сократить затраты на покупку и доставку стройматериалов за счет повторного использования изношенного дорожного покрытия. Технология не только повышает проч­ность и качество асфальта, но и снижает риск возникновения деформаций, увеличивает срок службы дороги. Все операции выполняются в едином цикле (во время движения ресайклера), что значительно сокращает сроки дорожного ремонта и минимизирует неудобства для водителей. Кроме того, за счет утилизации старых стройматериалов снижается нагрузка на окружающую среду.

Как сообщили в областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол», для обеспечения ровности покрытия при укладке асфальтобетона применяются современные цифровые системы управления дорожной техникой MOVA, Multiplex и другие. Этими устройствами оснащаются асфальтоукладчики, дорожные фрезы, грейдеры и другие дорожные машины. Благодаря использованию ультразвуковых датчиков автоматически контро­лируются ровность и толщина укладываемого слоя, обеспечивается высокое качество дорожно-строительных работ.

В целом в результате масштабной реконструкции транспорт­ных артерий Алматинской области протяженность дорог I категории превысила 800 километров, что составляет 46% от общего объема автотрасс республиканского значения. В их числе транзитные коридоры Западная Европа – Западный Китай, Центр – Юг (Алматы – Астана), Юг – Восток (Алматы – Усть-Каменогорск). Кроме того, за последние пять лет выполнен ремонт более 250 километров автострад, не входящих в меж­дународные проекты.

Проведение ремонтных работ позволит существенно улучшить состояние дорог, повысить безо­пасность движения и обеспечить комфортные условия для автовладельцев и грузоперевозчиков.