Амурского тигра впервые выпустили в дикую природу Казахстана

Фото: пресс-служба Минэкологии

31 июля 2026 года на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» состоялось историческое событие — впервые после исчезновения тигра на территории Казахстана более 70 лет назад в дикую природу была выпущена самка амурского тигра по имени Үміт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Выпуск тигрицы стал первым практическим шагом в реализации программы по возвращению тигра в его исторический ареал и восстановлению его популяции.

В выпуске приняли участие министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, министр юстиции РФ, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, а также представители научного сообщества, международных природоохранных организаций и эксперты, участвующие в реализации программы реинтродукции тигра.

Возвращению тигра в его исторический ареал предшествовала многолетняя совместная работа РК, РФ и международных партнеров.

«Сегодня мы стали свидетелями по-настоящему исторического события. Впервые после исчезновения тигра с территории Казахстана более 70 лет назад первый тигр вновь выпущен в его исторический ареал. Это результат многолетней работы государства, наших российских коллег, ученых и международных партнеров. Впереди предстоит большая работа по мониторингу тигров и формированию устойчивой популяции, но сегодня сделан первый и очень важный шаг», – сказал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Территория государственного природного резервата «Иле-Балхаш» выбрана не случайно. Южное Прибалхашье и долина реки Или исторически были естественной средой обитания тигра. Здесь обитал туранский тигр – один из крупнейших хищников Центральной Азии. Уникальные тугайные леса и богатая кормовая база создавали благоприятные условия для его существования.

Однако в середине XX века вследствие сокращения площади тугайных лесов, уменьшения численности диких копытных животных и браконьерства тигр полностью исчез с территории Казахстана. Последние достоверные встречи тигра были зарегистрированы более 70 лет назад. Именно поэтому реализуемая сегодня программа направлена на возвращение тигра в места его исторического обитания. Этому предшествовала масштабная работа государства по восстановлению природной экосистемы и созданию необходимых условий для его возвращения.

Подготовка к возвращению тигра в его исторический ареал велась на протяжении более 10 лет. За это время государством была проведена масштабная работа: создан государственный природный резерват «Иле-Балхаш», созданы необходимые условия для возвращения тигра в дикую природу, увеличена численность диких копытных животных, являющихся основной кормовой базой для тигра, построены специальные вольеры для содержания и адаптации животных, создана необходимая инфраструктура и организован постоянный научный мониторинг.

В мае 2026 года при поддержке РФ в Казахстан были доставлены четыре амурских тигра, отловленные в дикой природе: две взрослые особи и двое тигрят. После прибытия животные были размещены в специально построенных адаптационных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш».

Перед выпуском тигрица Үміт прошла комплекс ветеринарных обследований и необходимых тестов. Специалисты оценили состояние ее здоровья, поведение, охотничьи навыки и реакцию на человека. По результатам проведенной оценки было принято решение о готовности тигрицы к самостоятельной жизни в дикой природе. Непосредственно перед выпуском Үміт была оснащена современным спутниковым GPS/GSM-ошейником.

«За тигрицей организован постоянный круглосуточный мониторинг с использованием спутникового ошейника, сети фотоловушек и других современных средств наблюдения. Специалисты в режиме реального времени отслеживают ее перемещения, процесс адаптации и освоение новой территории. Тигр является вершиной пищевой цепи и играет ключевую роль в поддержании естественного природного баланса. Его возвращение возможно только там, где сохранены природные экосистемы и имеется достаточная кормовая база. Поэтому возвращение тигра означает восстановление не только самого вида, но и всей экосистемы южного Прибалхашья», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что самец тигра продолжает находиться под постоянным наблюдением специалистов и проходит необходимые поведенческие тесты.Решение о его выпуске в дикую природу будет принято после завершения всех испытаний и подтверждения его готовности к самостоятельной жизни.

Два тигренка, прибывшие в Казахстан в возрасте 6–7 месяцев, продолжают расти и развиваться в специально оборудованных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш». До достижения возраста 18 месяцев они будут находиться под наблюдением специалистов. После прохождения необходимых ветеринарных обследований и поведенческих тестов по каждому из них будет принято отдельное решение о возможности выпуска в естественную среду обитания.

Реализация проекта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству РК и РФ, а также поддержке международных природоохранных организаций и научного сообщества.

«Проект является примером эффективного международного взаимодействия в сфере сохранения редких видов животных. Выпуск тигрицы Үміт стал первым этапом практической реализации программы по возвращению тигра в его исторический ареал. В дальнейшем, по мере готовности остальных животных, работа будет продолжена. Конечной целью программы является восстановление устойчивой популяции тигра в дельте реки Или и южном Прибалхашье», – добавили в министерстве.

Туранский тигр исторически населял тугайные леса и поймы рек Центральной Азии, включая бассейн реки Или, южное Прибалхашье, Сырдарью и другие территории современного Казахстана. Он был одним из крупнейших хищников региона и играл важную роль в поддержании природного баланса.

В середине XX века туранский тигр полностью исчез вследствие уничтожения естественных местообитаний, сокращения кормовой базы и браконьерства.

Современные молекулярно-генетические исследования подтвердили, что туранский и амурский тигры генетически практически идентичны. Именно поэтому амурский тигр признан мировым научным сообществом наиболее подходящей исходной популяцией для восстановления тигра в его историческом ареале Центральной Азии.