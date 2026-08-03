Амурского тигра впервые выпустили в дикую природу Казахстана

Экология,Природа
Дана Аменова
специальный корреспондент

Территория государственного природного резервата «Иле-Балхаш» была выбрана не случайно

Фото: пресс-служба Минэкологии

31 июля 2026 года на территории государственного природного резервата «Иле-Балхаш» состоялось историческое событие — впервые после исчезновения тигра на территории Казахстана более 70 лет назад в дикую природу была выпущена самка амурского тигра по имени Үміт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии 

Выпуск тигрицы стал первым практическим шагом в реализации программы по возвращению тигра в его исторический ареал и восстановлению его популяции.

В выпуске приняли участие министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев, министр юстиции РФ, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, а также представители научного сообщества, международных природоохранных организаций и эксперты, участвующие в реализации программы реинтродукции тигра.

Возвращению тигра в его исторический ареал предшествовала многолетняя совместная работа РК, РФ и международных партнеров.

«Сегодня мы стали свидетелями по-настоящему исторического события. Впервые после исчезновения тигра с территории Казахстана более 70 лет назад первый тигр вновь выпущен в его исторический ареал. Это результат многолетней работы государства, наших российских коллег, ученых и международных партнеров. Впереди предстоит большая работа по мониторингу тигров и формированию устойчивой популяции, но сегодня сделан первый и очень важный шаг», – сказал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев.

Территория государственного природного резервата «Иле-Балхаш» выбрана не случайно. Южное Прибалхашье и долина реки Или исторически были естественной средой обитания тигра. Здесь обитал туранский тигр – один из крупнейших хищников Центральной Азии. Уникальные тугайные леса и богатая кормовая база создавали благоприятные условия для его существования.

Однако в середине XX века вследствие сокращения площади тугайных лесов, уменьшения численности диких копытных животных и браконьерства тигр полностью исчез с территории Казахстана. Последние достоверные встречи тигра были зарегистрированы более 70 лет назад. Именно поэтому реализуемая сегодня программа направлена на возвращение тигра в места его исторического обитания. Этому предшествовала масштабная работа государства по восстановлению природной экосистемы и созданию необходимых условий для его возвращения.

Подготовка к возвращению тигра в его исторический ареал велась на протяжении более 10 лет. За это время государством была проведена масштабная работа: создан государственный природный резерват «Иле-Балхаш», созданы необходимые условия для возвращения тигра в дикую природу, увеличена численность диких копытных животных, являющихся основной кормовой базой для тигра, построены специальные вольеры для содержания и адаптации животных, создана необходимая инфраструктура и организован постоянный научный мониторинг.

В мае 2026 года при поддержке РФ в Казахстан были доставлены четыре амурских тигра, отловленные в дикой природе: две взрослые особи и двое тигрят. После прибытия животные были размещены в специально построенных адаптационных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш».

Перед выпуском тигрица Үміт прошла комплекс ветеринарных обследований и необходимых тестов. Специалисты оценили состояние ее здоровья, поведение, охотничьи навыки и реакцию на человека. По результатам проведенной оценки было принято решение о готовности тигрицы к самостоятельной жизни в дикой природе. Непосредственно перед выпуском Үміт была оснащена современным спутниковым GPS/GSM-ошейником.

«За тигрицей организован постоянный круглосуточный мониторинг с использованием спутникового ошейника, сети фотоловушек и других современных средств наблюдения. Специалисты в режиме реального времени отслеживают ее перемещения, процесс адаптации и освоение новой территории. Тигр является вершиной пищевой цепи и играет ключевую роль в поддержании естественного природного баланса. Его возвращение возможно только там, где сохранены природные экосистемы и имеется достаточная кормовая база. Поэтому возвращение тигра означает восстановление не только самого вида, но и всей экосистемы южного Прибалхашья», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что самец тигра продолжает находиться под постоянным наблюдением специалистов и проходит необходимые поведенческие тесты.Решение о его выпуске в дикую природу будет принято после завершения всех испытаний и подтверждения его готовности к самостоятельной жизни.

Два тигренка, прибывшие в Казахстан в возрасте 6–7 месяцев, продолжают расти и развиваться в специально оборудованных вольерах государственного природного резервата «Иле-Балхаш». До достижения возраста 18 месяцев они будут находиться под наблюдением специалистов. После прохождения необходимых ветеринарных обследований и поведенческих тестов по каждому из них будет принято отдельное решение о возможности выпуска в естественную среду обитания.

Реализация проекта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству РК и РФ, а также поддержке международных природоохранных организаций и научного сообщества.    

«Проект является примером эффективного международного взаимодействия в сфере сохранения редких видов животных. Выпуск тигрицы Үміт стал первым этапом практической реализации программы по возвращению тигра в его исторический ареал. В дальнейшем, по мере готовности остальных животных, работа будет продолжена. Конечной целью программы является восстановление устойчивой популяции тигра в дельте реки Или и южном Прибалхашье», – добавили в министерстве.

Туранский тигр исторически населял тугайные леса и поймы рек Центральной Азии, включая бассейн реки Или, южное Прибалхашье, Сырдарью и другие территории современного Казахстана. Он был одним из крупнейших хищников региона и играл важную роль в поддержании природного баланса.

В середине XX века туранский тигр полностью исчез вследствие уничтожения естественных местообитаний, сокращения кормовой базы и браконьерства.

Современные молекулярно-генетические исследования подтвердили, что туранский и амурский тигры генетически практически идентичны. Именно поэтому амурский тигр признан мировым научным сообществом наиболее подходящей исходной популяцией для восстановления тигра в его историческом ареале Центральной Азии.

#Минэкологии #природа #тигр

Популярное

Все
Отражение политической культуры общества
Новые инфраструктурные, транспортные и социальные объекты открылись в регионах РК
В Евросоюзе ввели обязательную маркировку ИИ-контента
На возвращенные активы газифицируют сёла в Жамбылской области
Investing.com – о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Казахстан стал чемпионом Азии по ММА
На Кубе снова полный блэкаут
Аэропорт Стамбула побил рекорд Европы по пассажиропотоку за сутки
Глава ExxonMobil представил планы по деятельности в Казахстане
Президент дал старт строительству трёх автодорог
Роналду закатит свадьбу века
Обнаженный мужчина вывесил флаг Казахстана на мосту в Нью-Йорке и бросился в реку
АФМ выявило крупные хищения в системе ОСМС
Китайская авиакомпания откроет новые рейсы в Казахстан
Спад жары прогнозирует Казгидромет
Всемирный день арбуза отмечают в Казахстане
Амурского тигра впервые выпустили в дикую природу Казахстана
Казахстанские ученые разработали цифровую платформу для селекции пчел
Более 8 тысяч зрителей посетили «Игры будущего» в Астане
Токаев ознакомился со структурой Международной олимпиады по ИИ
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Райан Гослинг сыграет культового антигероя Marvel
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
Токаев принял председателя АФМ
Казахстанский финал в Японии
Комфортный отдых без ущерба для природы
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Укреплять мир и стабильность
«Зеленое сердце» Семея
Новый центр для научных проектов
Конституция и региональное развитие
Подготовка к отопительному сезону 2026-2027 гг: на ремонт электростанций выделено 384 млрд теңге
КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей
Технологии чистого будущего
«Кайрат» обошел «Ордабасы»
Биатлонистов Азии принимал Щучинск
Трудоустроены еще семь граждан на учете пробации
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Запущен комбинат – появится и кластер
Большие перспективы для села
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам

Читайте также

Всемирный день арбуза отмечают в Казахстане
Редкого черного грифа с птенцом заметили в чарынском парке
По поручению Главы государства на озере Көбейтұз начали дей…
Международный день тигра отмечают в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]