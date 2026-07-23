Большие перспективы для села

В области проживает почти 600 тыс. человек, более 222 тыс. из них – сельчане. Богатый потенциал региона, насчитываю­щего 138 сельских округов и поселков, создает благоприятные условия для успешной реализации этой масштабной инициативы.

Проект предлагает комплекс­ные меры поддержки для тех, кто решается на переезд. Главные направления включают помощь в решении жилищного вопроса, содействие в открытии собственного бизнеса и приоб­ретении скота. Так, местные власти компенсируют переселенцам 90% от первоначального взноса по государственным жилищным программам при условии, что его сумма не превышает 1,5 млн тенге.

Для переезжающих разработаны программы по трудоуст­ройству и гранты на поддержку перспективных бизнес-идей. Стимулировать развитие сельской экономики, в частности, призваны программа «Ауыл аманаты» и запуск нового проек­та «Игілік». Фермерам и начинающим животноводам выдают льготные кредиты под 6% годовых на срок от 7 до 10 лет.

Уже сейчас первые результаты инициативы видны в Урджарском районе. 16 семей, а это 66 человек, включая 45 детей, нашли свой дом в сельской местности. Для них подготовлены жилье и созданы необходимые бытовые условия. Местные жители и крупные крестьянские хозяйства охотно идут навстречу, оказывая помощь продуктами, дровами и углем.

Ярким примером стала семья Расула Керимбека и Фирузы Байхоразовой, переехавшая из Шымкента в село Казымбет.

– Урджарский район – это место с плодородной землей и чистым воздухом. Мы хотим показать, что жизнь в селе может быть комфортной и перспективной, – говорит глава семьи.

Супругам оказана материальная помощь, компенсированы расходы на переезд, предоставлены уголь, дрова и продукты. Они получили десять голов овец для развития собственного дела.

Положительная динамика наблюдается и в Маканчинском районе, особенно в селе Бугыбай. За месяц сюда уже переехали несколько семей. Если раньше местная школа насчитывала всего 12 учеников, то благодаря новым жителям их стало 21. Это спасло учебное заведение от зак­рытия. В Бугыбае около 60 пус­тующих домов, и для желающих здесь работать есть много возможнос­тей. Особое внимание в районе уделяется также селам Кызылбулак и Барлык-Арасан.

– Нам предоставили бесплатное жилье, и мы чувствуем себя здесь комфортно. Есть хорошие возможности для занятия животноводством, – делится впечатлениями Мамырбек Кайдар, один из переселенцев.

Среди переехавших есть и кандасы, которые быстро адаптируются и развивают свой бизнес. Их также поддерживают материально. К примеру, предоставляя скот и трудоустраивая на работу с зарплатой от 300 тыс. до миллиона тенге в месяц.

Кызырхан Катай, переехавший в Бугыбай в марте, получил жилье и корову с теленком.

– Конечно, я благодарен за помощь. Более того, я пригласил сюда своего родственника. И ему тоже здесь помогли с работой и ведением хозяйства, – рассказывает Кызырхан Катай.

До конца текущего года в Маканчинский район планируется переселить около 50 семей. В целом проект «Қаладан – ауылға» имеет все шансы стать отправной точкой для модернизации сельских территорий, улучшения качества жизни населения и оживления местной экономики. Успех инициативы напрямую зависит от слаженной работы властей и активного участия самих граждан. В ближайшие годы в области можно ожидать дальнейшего развития инфраструктуры и создания новых возможностей для всех, кто выбирает жизнь на селе.