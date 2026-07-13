Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане

Наполненные кумысом тегене, звуки домбры и степной колорит: именно таким запомнился международный этно-фестиваль BaiQymyz-2026 на территории столичного ипподрома «Казанат», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На несколько дней площадка превратилась в современный этноаул, где встретились производители пищевой продукции, ремесленники, артисты, художники, спортсмены и тысячи гурманов.

На праздник жители и гости столицы приходили целыми семьями. Пока взрослые знакомились с продукцией производителей, дети участвовали в национальных играх, пробовали кумыс, знакомились с кулинарными традициями Великой степи и открывали для себя культуру предков в интерактивном формате.

Главным событием гастрофестиваля стала масштабная дегустация традиционных напитков кочевников. Участники гастрофестиваля из разных регионов страны и ближнего зарубежья (Омск, РФ), привезли рекордные 56 тонн кумыса и тонну шубата. У шатров производителей постоянно собирались посетители: одни впервые знакомились с традиционным напитком, другие искали знакомый вкус, сравнивая кумыс из разных регионов.

К слову, центральный Казахстан стал лидером по числу производителей, ведь Сарыарка издавна славится кочевой культурой и традициями коневодства.

Однако у каждого мастера здесь свой подход к приготовлению кумыса. Вкус напитка зависит от множества нюансов: сезона, особенностей хозяйства, закваски и секретных рецептов, которые бережно передаются из поколения в поколение. Именно поэтому на гастрофестивале гости смогли не просто узнать состав, а прочувствовать все многообразие оттенков этого целебного напитка.

В рамках проекта определили победителей конкурса на лучший кумыс, где один из главных брендов казахской кухни рассматривали в трех номинациях BaiQymyz, «Ем қымыз» и «Выбор народа».

В основной номинации эксперты оценивали вкус и текстуру традиционного кисломолочного напитка кочевников. Для категории «Ем қымыз» (лечебный кумыс) биохимики проводят лабораторный анализ состава, жирности и питательных веществ и содержания витаминов.

А в «Выборе народа» призеров определили путем онлайн-голосования.

Общий призовой фонд конкурса составил 45 миллионов тенге. Обладатель гран-при получил новый автомобиль. За первое место предусмотрен приз в размере 5 миллионов тенге, за второе – 3 миллиона тенге, а за третье – 1 миллион тенге.

Автор проекта Жумажан Калтаев рассказал, что география конкурса заметно расширилась. В этот раз на фестиваль объединил 59 производителей из Казахстана и России. Увеличились и объемы: если в прошлом году участники привезли около 30 тонн кумыса, то в этом – уже 56 тонн.

Идея организовать BaiQymyz пришла к Жумажану Калтаеву после поездки в Германию в 2023 году. Там он попал на Octoberfest, а затем вдохновившись масштабом народных гуляний, решил создать аналогичный праздник в Казахстане, но уже вокруг национальной культуры и традиций. Он занимается организацией мероприятий больше 20 лет и видит в этом проекте важную социальную миссию.

«Қымыз – настоящий кулинарный бренд Великой степи, способствующий укреплению здоровья и иммунитета. Наш проект объединяет производителей на одной площадке, чтобы оказать им всестороннюю поддержку. Главная задача этого праздника – вернуть продукт на повседневный казахский дастархан, напомнить всему миру о его подлинной ценности для человека и укрепить связь подрастающего поколения и молодежи с родной историей и культурой», – прокомментировал спикер.

Из гастрономической точки притяжения фестиваль вырос в полноценное пространство для сохранения культурного наследия. Одним из ярких примеров трансформации стала тематическая выставка, посвящённая Международному дню лошади.

В экспозицию вошли произведения известных художников и мастеров декоративно-прикладного искусства – Камиля Муллашева, Ералы Оспанулы, Актоты Колкекызы, Жумакына Кайрамбаева, Сембигали Смагулова, Берика Алибая и других авторов.

Рядом развернулась импровизированная ярмарка ремесленников, где были представлены изделия ручной работы из кожи, дерева, войлока и металла, национальные украшения, предметы быта и конская амуниция. Посетители смогли увидеть, как современные мастера бережно сохраняют и продолжают популяризировать многовековые традиции номадов.

Особый колорит празднику придало конно-спортивное шоу, подготовленное совместно с ASIA KOKPAR LEAGUE и ER QANATY. Также программу дополнили спортивные состязания: гости наблюдали за соревнованиями по кокпару, байге, аударыспаку и традиционной стрельбе из лука.

Одновременно на сцене выступили звёзды шоу-бизнеса Sadraddin, группа Format, Каракат Абильдина и Кыдырали Болманов и другие артисты, которые своим творчеством напомнили о значимой роли исторических корней и неразрывной связи поколений.

Победители главного конкурса «BaiQymyz»:

Гран-при — Акмолинская область, Бурабайский район, кумыс «Qymyznai Qymyzy».

Золото — Акмолинская область, Аккольский район, «Ағабек ата ерекше қымызы».

Серебро — Акмолинская область, Целиноградский район, «Saryarqanyn saf qymyzy».

Бронза — Улытауская область, Жанааркинский район, кумыс «Qarakush».

Номинация «Ем қымыз» (Лечебный кумыс):

Золото — Улытауская область, Жанааркинский район, «Баянның бал қымызы».

Серебро — Карагандинская область, Актогайский район, кумыс «Saryterek».

Бронза — Карагандинская область, Каркаралинский район, кумыс «Sarybel».

Номинация «Халық таңдауы» (Выбор народа):

Золото — Карагандинская область, Каркаралинский район, «Теректінің текті қымызы».

Серебро — область Абай, Абайский район, кумыс «Sarzhal Bakytzhan».

Бронза — Жамбылская область, Меркенский район, кумыс «Ақтоған».

За два дня на фестивале, посвященном богатому наследию казахского народа, побывали более 70 тысяч посетителей.