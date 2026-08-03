Президент дал старт строительству трёх автодорог

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства в ходе телемоста дал старт строительству автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня начинается строительство крупных проектов, имеющих особое стратегическое значение для страны. По его словам, транспортно-логистическая отрасль является мощным локомотивом экономического роста Казахстана, находящегося на перекрестке важнейших путей.

– Дороги – артерии жизни. Государство неизменно уделяет первостепенное внимание развитию этой сферы. Наша цель – укрепить статус Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии. Я неоднократно говорил об этом. Как известно, наша страна служит главным мостом, соединяющим Европу и Азию. Основная часть сухопутных грузоперевозок между Востоком и Западом проходит через Казахстан. Поэтому формирование современной, передовой транспортной системы является стратегической задачей. В целом, в стране проводится большая работа в этом направлении. В прошлом году была введена в эксплуатацию вторая линия железной дороги Достык – Мойынты, благодаря чему объем грузоперевозок вырос в 5 раз. Также была запущена железнодорожная линия в обход станции Алматы, что существенно сократило сроки доставки грузов. Самое главное, что столь масштабные проекты реализуются силами отечественных специалистов, – сказал Глава государства.

Президент отметил, что вся эта работа демонстрирует огромный потенциал Казахстана в транспортно-логистической сфере.

– В прошлом году общий объем перевозок в стране вырос на 6 процентов и составил около 37 миллионов тонн. В этом году завершится строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем году – Бахты – Аягоз. Кроме того, мы уделяем особое внимание автомобильной отрасли. В последние годы в Казахстане проводится масштабная модернизация автодорог. Успешно завершен ряд крупных инфраструктурных проектов. Наглядное тому подтверждение – трассы по направлениям Западная Европа – Западный Китай, Караганда – Алматы, Центр – Юг, Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Калбатау – Майкапчагай. За последние 5 лет объем автомобильных грузоперевозок увеличился вдвое. В прошлом году доход от этого вида услуг достиг 1,5 триллиона тенге. Как известно, через Казахстан проходит 8 международных коридоров. По этим трассам ежедневно передвигается порядка 35 тысяч автомобилей. В прошлом году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог, 6 тысяч из них введены в эксплуатацию. В 2027 году пройдут полную реконструкцию автодорожные контрольно-пропускные пункты (КПП). Подобная масштабная работа будет проведена впервые за годы независимости страны, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что дорожно-ремонтные работы охватили все регионы.

– Недавно началось строительство объездной дороги вокруг Сарыагаша и модернизация трассы Жезказган – Караганда. Наряду с этим по всей стране ведется работа по возведению жилого фонда, учреждений образования, здравоохранения, инженерных сетей и других объектов социальной инфраструктуры. Одним словом, сегодня Казахстан переживает грандиозный строительный бум. Безусловно, это наглядно подтверждает, что страна взяла курс на уверенный рост и перешла к качественно новому этапу модернизации, – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о запуске проекта по прокладке новой автомагистрали Бейнеу – Саксаульск общей протяженностью 800 км. По его мнению, эта дорога призвана обеспечить не только межрегиональное сообщение, но и превратиться в ключевую международную транспортную артерию.

– Укрепляя связи внутри Казахстана, дорога станет также «золотым мостом» между Китаем и Европой. Проект напрямую соединит контрольно-пропускные пункты на границе Китая с портами Актау и Курык. В результате протяженность грузоперевозок из КНР в Европу сократится на 1 тысячу километров, а время доставки – до 3 дней. В системе ценностей нашего народа обустройство колодцев и возведение мостов издревле считается проявлением добродетели и заботы о людях. Другими словами, мы начинаем реализацию исключительно важной инициативы, которая послужит и нашему благополучию, и благополучию наших соседей. Автодорога Бейнеу – Саксаульск, несомненно, обретет статус ключевой транспортной артерии республиканского, регионального и трансконтинентального значения. Именно поэтому для данного маршрута наиболее точно подходит название «Аральско-Каспийская магистраль», – заметил Глава государства.

Наряду с этим Президент заявил, что начнутся работы по расширению пропускной способности и комплексной реконструкции трасс Кызылорда – Саксаульск и Улгайсын – Саксаульск, общая протяженность которых составляет 774 километра.

– К реализации проектов привлекут отечественные компании, что позволит обеспечить рабочими местами свыше 10 тысяч человек. После запуска магистралей грузопоток увеличится в 2,5 раза и достигнет 13,2 млн тонн ежегодно. Безусловно, данные проекты, внесут вклад в развитие национальной экономики и туризма, а также повышение благосостояния населения. Каждый такой проект органично встроен в транспортную систему всего Казахстана. Исторически сложившиеся вертикальные транспортные сети теперь дополняются горизонтальными связями. Главная цель – превратить нашу страну в один из ведущих логистических узлов, соединяющих Европу и Азию. Автомобильные перевозки в Казахстане практически сравнялись по уровню доходов с железнодорожным транспортом. Поэтому важной задачей является не просто строительство дорог, а создание современной цифровой экосистемы. Принятие Национальной программы поддержки отечественных перевозчиков с участием местного автопрома кратно усилит имеющийся потенциал. Все это позволит расширить транзитные возможности Казахстана. Дороги жизни в неосвоенных степях Приаралья сделают тупиковые прежде маршруты важными перекрестками ключевых транспортных коридоров Евразии. Принципиально важно завершить все запущенные сегодня проекты в строго установленные сроки – не позднее 2029 года. Для этого созданы все необходимые условия. Теперь пора переходить к их реализации. Уверен, общими усилиями мы успешно выполним поставленную задачу. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия! – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

В ходе телемоста первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев, аким Актюбинской области Асхат Шахаров и аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай доложили о готовности к запуску проектов.

Кроме этого, с речью выступил председатель совета ветеранов Кызылординской области Серик Дуйсенбаев, который передал Президенту благодарность жителей региона.