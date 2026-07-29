Молоко не пропадет

Для производства сухого порошка ежедневно требуется 20 тыс. литров верблюжьего молока, и это хорошая новость для местных жителей, занимающихся животноводством. Для вывода продукции на экспорт заключен 10-летний контракт с Китаем.

В рамках государственной поддержки компании для строительства завода предоставили земельный участок на территории индустриальной зоны. Для приобретения технологического оборудования через Фонд развития промышленности было выделено 1,8 млрд тенге.

Выступая на открытии завода, аким области Мурат Ергешбаев отметил, что новое производство придаст импульс развитию экономики региона и увеличит его экс­портный потенциал.

– Президент неоднократно подчеркивал, что привлечение качественного капитала должно служить развитию переработки, а не закреплению сырьевой зависимости, – отметил Мурат Ергешбаев. – Ввод завода в эксплуатацию – значимое событие.

В ближайшие три года в области планируют реа­лизовать 48 инвестиционных проектов на общую сумму­ 1 трлн 900 млрд тенге, что позволит создать более 10 тыс. новых рабочих мест. В 2026-м в Приаралье должны ввес­ти в эксплуатацию 21 предприятие общей стоимостью 100 млрд тенге.