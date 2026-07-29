Молоко не пропадет

В Приаралье начали производить сухой порошок из верблюжьего молока. Завод компании «Казах Кэмел» стоимостью 3 млрд тенге открыли в Аральске. Производственная мощность предприятия составляет 400 тонн продукции в год, здесь заняты 23 специалиста.
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