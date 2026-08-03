Звезды, косплей и тысячи фанатов: чем удивит Comic Con Astana

Культура,Столица
Дана Аменова
специальный корреспондент

Проект зарекомендовал себя как крупнейший фестиваль современной поп-культуры в Центральной Азии

Фото: акимат Астаны

Крупнейший фестиваль гик-культуры Comic Con Astana 2026 будет проходить в столице с 6 по 9 августа. Впервые за все время проведения на мероприятии представят сразу четырех международных хедлайнеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат 

Ранее было объявлено, что хедлайнерами фестиваля станут Николай Костер-Вальдау, Иньяки Годой и Таз Скайлар. К этому звездному составу присоединится британский актер Пол Андерсон, известный по роли Артура Шелби в культовом сериале «Острые козырьки».

Во время фестиваля актер выступит на главной сцене, где расскажет о своей карьере и работе над известными кинопроектами, ответит на вопросы поклонников, а также примет участие в фото- и автограф-сессиях.Помимо «Острых козырьков», Пол Андерсон снимался в фильмах «Шерлок Холмс: Игра теней», «Легенда», «Выживший», «В сердце моря», «Аллея кошмаров» и других международных проектах.

За годы проведения Comic Con Astana зарекомендовал себя как крупнейший фестиваль современной поп-культуры в Центральной Азии. В разные годы его хэдлайнерами становились Мадс Миккельсен, Энди Серкис, Пилу Асбек, Скотт Эдкинс, Эсай Моралес, Майкл Рукер, Шон Ганн, Перси Хайнс Уайт, Пьер Спенглер и Александр Кузнецов.

Традиционным элементом Comic Con Astana станет международный конкурс косплея, который ежегодно собирает лучших участников из разных стран. В этом году призовой фонд конкурса составит 20 миллионов тенге, что делает его одним из крупнейших косплей-турниров в регионе.

В этом году фестиваль вновь пройдет сразу на двух площадках — Barys Arena и ледовый дворец «Алау».

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