Казахстан стал чемпионом Азии по ММА

Фото: Национальная федерация ММА

С 28 июля по 2 августа в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоялся чемпионат Азии по ММА под эгидой GAMMA, в котором приняли участие сильнейшие спортсмены из 18 стран. По итогам соревнований национальная сборная Казахстана среди взрослых заняла первое место в общекомандном зачёте, сообщает Kazpravda.kz

Президент Национальной федерации ММА Казахстана Сагиндык Мекеев поздравил спортсменов и тренерский штаб с выдающимся достижением, подчеркнув, что этот успех стал закономерным итогом системной работы Национальной федерации ММА по развитию смешанных единоборств.

- От всей души поздравляю наших спортсменов и тренерский штаб с этим выдающимся результатом. Благодарю каждого члена команды за самоотверженный труд, дисциплину и достойное представление Казахстана на международной арене. На этом чемпионате мы сделали ставку на молодых и перспективных бойцов, дали им возможность проявить себя на высоком уровне, и этот выбор полностью оправдался. Наши ребята продемонстрировали отличную подготовку, настоящий бойцовский характер и красивую работу в октагоне. Желаю всем нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом, продолжать упорно тренироваться, совершенствовать своё мастерство и покорять новые вершины. Уверен, впереди ещё много важных стартов и больших побед, - отметил Сагиндык Мекеев.

Президент Национальной федерации ММА также выразил искреннюю благодарность почётному президенту Национальной федерации ММА Казахстана и вице-президенту НОК Казахстана Гаджи Гаджиеву, отметив его огромный личный вклад в развитие отечественного ММА. По словам Сагиндыка Мекеева, именно благодаря системной работе, поддержке спортсменов, тренеров и региональных федераций удалось создать прочный фундамент, который сегодня приносит столь высокие международные результаты.

- Успешное выступление в Куала-Лумпуре стало ещё одним подтверждением высокого уровня казахстанской школы смешанных единоборств. Победа в общекомандном зачёте среди взрослых, а также многочисленные медали во всех возрастных категориях свидетельствуют об эффективной системе подготовки спортивного резерва и поступательном развитии ММА в Казахстане. Сегодня Казахстан не только удерживает лидирующие позиции в Азии, но и формирует новое поколение бойцов, способных достойно представлять страну на крупнейших международных турнирах. Победа на чемпионате Азии стала результатом многолетней системной работы тренерского штаба и самих спортсменов, а также людей, причастных к развитию нашего вида спорта. Отечественное ММА последовательно развивается. Постараемся порадовать казахстанцев достойным выступлением на грядущих Азиатских играх в Японии, - подчеркнул известный тренер и спортивный функционер.

Итоги выступления сборной Казахстана

Взрослые:

1. Жексебай Абилмансур (56,7 кг)

1. Нафис Хамза (61,2 кг)

1. Анарбек Нургиса (74,9 кг)

1. Шарипов Ильдар (79,4 кг)

1. Шахгереев Мансур (93,0 кг)

2. Амангалиев Али (56,7 кг)

2. Пехотин Олег (65,8 кг)

2. Жумабеков Акарыс (70,3 кг)

2. Анас Нуркеш (79,4 кг)

3. Сагатбек Нурканат (83,9 кг)

3. Жолтаев Аманжол (83,9 кг)

3. Жусупова Томирис (47,6 кг)

3. Жакан Аружан (52,2 кг)

3. Тореханова Айгерим (56,7 кг)

Молодёжь U21

2. Имангали Санжар (56,7 кг)

2. Мейрханов Альтаир (61,2 кг)

2. Нурланулы Ерсайын (65,8 кг)

3. Ордабаев Ералы (70,3 кг)

3. Слямгали Акимгали (93,0 кг)

Юноши (U-18)

1. Картай Санжар (65,8 кг)

2. Тултаев Тамерлан (47,6 кг)

3. Арлан Самигола (56,7 кг)

3. Юлчиев Шахнур (61,2 кг)

Юноши (U-16)

2. Мейрман Жарылкасынов

3. Абдуали Талант (58 кг)

Младшие юноши (U-14):

1. Муханжанов Санжар (38 кг)