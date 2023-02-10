Начато расследование в отношении крупных производителей риса Кызылординской области

Как отметили в АЗРК, в случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности.

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В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК начали расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области, передает корреспондент Каzpravda.kz.

В АЗРК проведен анализ товарного рынка реализации риса, в ходе которого установлено, что максимальный рост цен на сырье наблюдается в мае 2022 года - на 16%, в сентябре 2022 года было снижение на 19%. Между тем, рост цен у производителей-переработчиков риса составил в среднем 25%.

«В АЗРК усмотрены признаки одновременного поддержания цен на рис производителями Кызылординской области. В связи с чем, АЗРК вынесено 6 уведомлений по согласованным действиям в отношении производителей риса в Кызылординской области и одно уведомление по злоупотреблению доминирующим положением в Северо-Казахстанской области в отношении оптового реализатора риса в части применения разных цен к равнозначным соглашениям. В рамках исполнения уведомления оптовый реализатор риса Северо-Казахстанской области снизил цены на 5%», - сообщили в ведомстве.

В отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области назначено расследование по факту неисполнения уведомления.

Отмечается, что в случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности на основании Кодекса РК «Об административных правонарушениях» либо уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РК.

Согласно статистическим данным, в Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36%. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил 5,2%.

По данным производителей-переработчиков риса, рост связан с повышением цен на сырье (шала), что привело к увеличению себестоимости после переработки, а также рост минимальной зарплаты. На данном рынке переработку-производство риса осуществляют более 20 субъектов рынка. В свою очередь, сельхозтоваропроизводители сообщают о сокращении посевных площадей риса по причине маловодья, подорожания цен на удобрения, запчасти и ГСМ.