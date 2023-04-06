Нападение на детский сад в Бразилии: погибли четверо детей

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По меньшей мере четыре ребенка погибли и еще четверо были ранены, когда злоумышленник, вооруженный топором, ворвался в детский сад в городе Блуменау на юге Бразилии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com.

На момент нападения в детском саду было около 40 детей. Как сообщили в местной больнице, куда были доставлены раненые, все они в возрасте до трех лет.

По данным полиции, преступник перепрыгнул через забор детсада и начал без разбора наносить удары своим оружием. Позже он сам явился в полицейский участок и был арестован.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва назвал нападение чудовищным актом.

"Нет большей боли для семьи, чем потеря детей или внуков, тем более если это было актом насилия против безвинных и беззащитных детей. В мыслях и молитвах я с семьями жертв этой трагедии", - написал он в Twitter.

Жоржинью Мелу, губернатор штата Санта-Катарина, где находится город Блуменау, объявил трехдневный траур. В школах штата отменены все занятия.