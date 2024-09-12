За 50 тысяч долларов продали должность в «дочке» КТЖ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В дочерней организации нацкомпании «Қазақстан темір жолы» - ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки» рассмотрели представление по делу в отношении руководства филиала «Центр топливных ресурсов» (филиал ЦТР), сообщает Kazpravda.kz

«Представление направлено на устранение причин и условий, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона. Бывший директор западного дивизиона филиала ЦТР путем обмана и злоупотребления доверием получил от и.о. начальника одного из топливных складов 50 тыс. долларов США за утверждение его на этой должности. Кроме того, в ходе осмотра топливных складов с участием специалистов обнаружены множественные нарушения и пробелы по обеспечению достоверного учета поступающих на хранение и отпускаемых ГСМ», – проинформировали в Агентстве РК по противодействию коррупции.

В Антикоре добавили, что ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» рекомендовано принять комплексные меры по устранению коррупционных рисков и фактов хищения ГСМ, в том числе путем внедрения цифровизации процессов приема, отпуска и хранения ГСМ на топливных складах, а также назначения на руководящие должности филиала ЦТР путем проведения конкурса.

«В рамках рассмотрения представления утверждены программы по закупу и установке контрольных приборов учета, измерительных приборов (весы), современных систем видеонаблюдения в целях исключения незаконного оборота нефтепродуктов, хищения товарно-материальных ценностей. Вместе с тем за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены финансовый директор по экипировке и бывший начальник Восточного дивизиона филиала ЦТР», – говорится в официальном сообщении.

В агентстве добавили, что работа в данном направлении продолжается.