Фото: Нацгвардия МВД РК

Для маленьких гостей была подготовлена насыщенная и увлекательная программа. Особенно запомнилось выступление служебной собаки по кличке Самурай, подготовленной кинологами оперативной бригады. Специальный номер вызвал бурю положительных эмоций у зрителей.

Во время мероприятия дети рисовали на асфальте, участвовали в песенных и танцевальных конкурсах. Они не только увидели самолёты Ан-74, Ан-26, Y8, а также вертолёты Ми-8 и Ми-171, но и смогли заглянуть в их кабины, посидеть внутри. Кроме того, ребята побывали в салонах военной бронетехники и патрульных автомобилей, почувствовав себя настоящими военными. Среди представленной техники были не только боевые машины, но и те, что используются во время специальных операций.

Ансамбль песни и танца Национальной гвардии представил театрализованные постановки с участием сказочных персонажей, что подарило детям яркие впечатления. Аниматоры провели увлекательные представления и танцевальные флешмобы, в которых дети активно принимали участие.

"Командование Национальной гвардии всегда уделяет внимание семьям военнослужащих. Сегодня наши дети получили массу впечатлений и положительных эмоций. Мы, как родители, очень благодарны за проведенный праздник для детей", — поделилась участница мероприятия Гаухар Багашарова.

Ребятам, проявившим активность в играх и конкурсах, вручили благодарственные письма и подарки от имени заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан — Главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова.

Маленькие гости покидали праздник в отличном настроении, наполненные яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

Отметим, что представленные на мероприятии бронемашины «Барыс» 6×6, «Алан-2» и «Cobra II» с повышенным уровнем боевой защиты ранее участвовали в военном параде в столице.