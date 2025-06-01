В честь Международного дня защиты детей, 1 июня на авиационной базе Национальной гвардии МВД РК прошло праздничное мероприятие под названием «Бала — еліміздің болашағы», передает Kazpravda.kz
Для маленьких гостей была подготовлена насыщенная и увлекательная программа. Особенно запомнилось выступление служебной собаки по кличке Самурай, подготовленной кинологами оперативной бригады. Специальный номер вызвал бурю положительных эмоций у зрителей.
Во время мероприятия дети рисовали на асфальте, участвовали в песенных и танцевальных конкурсах. Они не только увидели самолёты Ан-74, Ан-26, Y8, а также вертолёты Ми-8 и Ми-171, но и смогли заглянуть в их кабины, посидеть внутри. Кроме того, ребята побывали в салонах военной бронетехники и патрульных автомобилей, почувствовав себя настоящими военными. Среди представленной техники были не только боевые машины, но и те, что используются во время специальных операций.
Ансамбль песни и танца Национальной гвардии представил театрализованные постановки с участием сказочных персонажей, что подарило детям яркие впечатления. Аниматоры провели увлекательные представления и танцевальные флешмобы, в которых дети активно принимали участие.
"Командование Национальной гвардии всегда уделяет внимание семьям военнослужащих. Сегодня наши дети получили массу впечатлений и положительных эмоций. Мы, как родители, очень благодарны за проведенный праздник для детей", — поделилась участница мероприятия Гаухар Багашарова.
Ребятам, проявившим активность в играх и конкурсах, вручили благодарственные письма и подарки от имени заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан — Главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова.
Маленькие гости покидали праздник в отличном настроении, наполненные яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.
Отметим, что представленные на мероприятии бронемашины «Барыс» 6×6, «Алан-2» и «Cobra II» с повышенным уровнем боевой защиты ранее участвовали в военном параде в столице.