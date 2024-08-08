Национальная сборная Казахстана по тенге ілу готовится к ВИК

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По данным дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников, национальная сборная Казахстана по тенге ілу начала подготовку к 5-м ВИК в Олимпийском учебно-тренировочном центре, расположенном в селе Жанашар Алматинской области.

Лучшие тенгеши страны готовятся показать свое мастерство на международной арене. В ходе сборов будут определены три лучших спортсмена, которые представят Казахстан.

Национальная сборная проведет заключительные учебно-тренировочные сборы в Астане с 27 августа по 7 сентября.

Соревнования по тенге ілу пройдут в Этноауле 11-13 сентября.

6 августа начались учебно-тренировочные сборы национальной сборной Казахстана по аударыспаку.