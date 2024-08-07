Сборная Казахстана по аударыспаку начала подготовку к ВИК

6 августа начались учебно-тренировочные сборы национальной сборной Казахстана по аударыспаку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Всемирных игр кочевников

Фото: t.me/worldnomadgames2024

Команда готовится к выступлению на 5-х Всемирных играх кочевников в Алматинской области. Национальную сборную по аударыспаку на Всемирных играх кочевников представят 12 спортсменов, которые являются одними из сильнейших в мире.

Главный тренер сборной Казахстана по аударыспаку Жанбатыр Бекмурсаев заверил, что команда приложит все усилия, чтобы успешно выступить на Играх.

«Мы проводим уже вторые учебно-тренировочные сборы перед Всемирными играми кочевников. Спортсмены по плану набирают форму. Рассчитываем, что они выйдут на пик к началу Игр. Для нас очень важно не ударить в грязь лицом, ведь Казахстан - страна-хозяйка Игр кочевников. Мы приложим все силы для победы», – сказал он.

Аударыспак – древний вид спорта, представляющий собой поединок двух всадников на лошадях. Соревнования проводятся на специально оборудованной круглой площадке, диаметром 15 метров.