Не был бизнесменом – время начинать!

Однако немногие на это решаются, поскольку работа в так называемом «свободном плавании» сопряжена с немалым риском. На начальном этапе речь даже не идет о том, чтобы оказаться с прибылью... Выйти хотя бы «по нулям», окупив затраты, и не «уйти в минус» – для начала и это неплохо.

Запуск бизнеса на кредитные средства, а такая практика существует уже много лет, вдвойне рискованная затея. Даже при наличии стартового капитала трудно спрогнозировать рентабельность бизнеса в обозримом будущем, а если это еще и заем, пусть даже под небольшой процент, то появляются серьезные опасения по его возврату.

Учитывая подобные нюансы, государство разработало ряд мер по поддерж­ке начинающих и уже действующих предпринимателей – это безвозмездные гранты на открытие или развитие своего дела.

Предоставление грантов малому и среднему бизнесу в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» регулируется постановлением Правительства РК от 23.08.2018 года № 513.

К слову, данная программа довольно обширна и постоянно продлевается. Она включает в себя несколько направлений, призванных помочь казахстанцам получить профессиональную квалификацию по востребованным профессиям или же организовать собственное дело.

Грант по «Бизнес бастау» – одной из составных частей программы «Еңбек» в размере 400 МРП (до 1 миллиона 380 тыс. тенге по состоянию на 2023 год) – предусмотрен для определенной социальной категории: безработных граждан, имеющих официальный статус, начинающих ИП; людей с инвалидностью или воспитывающих детей с ограниченными возможностями; граждан, получающих АСП или пособие по потере кормильца; молодых людей в возрасте до 29 лет, переселенцев из южных регионов в северные, кандасов.

Одно из условий получения – постоянная или временная регистрация по месту жительства не менее одного года (данное условие не распространяется на кандасов и переселенцев).

А еще потенциальный претендент обязательно должен иметь сертификат о прохождении курсов по программе «Бизнес бастау» сроком давности не более трех лет. Это краткосрочные (приблизительно на две-три недели) курсы, организуемые центрами занятости, где обучают основам предпринимательства.

Для их прохождения необходимо зарегистрироваться на портале business.enbek.kz. Далее нужно скачать один из образцов бизнес-плана, заполнить его и загрузить обратно. Данное грантовое финансирование в размере 400 МРП осуществляется уполномоченным органом по вопросам занятости населения (центр занятости «Еңбек»).

Существуют и другие виды грантовой поддержки субъектов МСБ, их практикует ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства». Эти государственные гранты до 5 млн тенге, которые известны среди деловых людей как «гранты для инновационных проектов», предоставляются в рамках Правил, утвержденных постановлением Правительства РК от 19 декабря 2019 года № 1060. Заявки для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки принимаются исключительно онлайн – посредством портала kezekte.kz.

Теперь немного цифр: по данным управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы, в 2022 году для участия в конкурсе поступила 1 891 заявка, из которых к защите перед специальной комиссией было допущено чуть меньше половины – 918. При этом поддержано 135 проектов на общую сумму 619 млн 600 тыс. тенге.

Итак, кто может претендовать на получение безвозмездного гранта в пять миллионов тенге? К конкурсу допускаются индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и планирующие воплотить свой проект на территории места проживания в приоритетных секторах экономики, утвержденных Правилами.

К примеру, для Астаны это обрабатывающая промышленность, образование, здравоохранение, информация и связь, грузоперевозки. Как оказалось, в этот перечень входит даже деятельность теат­ров, библиотек, спортивных объектов...

Согласно тем же Правилам, условия для предоставления данных государственных грантов немного отличаются от предыдущих. Для осуществления новых бизнес-идей необходимо также иметь сертификат «Бизнес бастау» и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя сроком не менее трех лет. Кроме того, следует представить справку о численном составе сотрудников и обязательное условие – наличие на счете предпринимателя 20% от суммы гранта.

Бизнес-план на сегодняшний ­момент не входит в обязательный пакет до­кументов. Претенденту достаточно заполнить заявку на сайте kezekte.kz в «сведениях о проекте» и указать там всю необходимую информацию.

В случае одобрения заявки и получения государственного гранта очень важно соблюдать целевое назначение средств, в противном случае деньги придется вернуть. Начинающих бизнесменов в течение года курирует региональная Палата предпринимателей «Атамекен».

Обладателям безвозмездного гранта необходимо будет представлять еже­квартальный отчет об использовании полученных средств и обязательно прилагать к нему чеки, выписки счетов и другую бухгалтерскую документацию.

Чаще всего, как показывает статис­тика, предприниматели используют средства государственного гранта на приобретение основных средств, сырья и материалов, необходимых для выпуска товаров или оказания услуг, покупку нематериальных активов и технологий.

Также нередко фиксируются случаи покупки прав на комплексную предпринимательскую лицензию (франчайзинг) и расходы, связанные с исследовательскими работами и⁄или внедрением новых технологий.

На иные цели использование средств государственного гранта не допускается. А если конкретнее – полученные средства запрещено использовать на приобретение недвижимого имущества, в том числе земельного участка, на оплату аренды офисов, помещений, на потребительские цели, то есть на покупку бытовой техники, предметов личного пользования, а также на производство подакцизной продукции.

К слову, ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны» практикует и другие виды грантов – на более крупные суммы.

В частности, есть вид грантовой поддержки, который выдается в рамках национального проекта развития предпринимательства, – это инвестиционный грант «Бәсекеге қабілеттілік».

Здесь по условиям выдачи практи­чески все то же самое, что и в предыдущих видах грантов, только ИП-претенденту должно быть больше года. Выделенные государством средства могут быть использованы на производство или совершенствование выпускаемой продукции, а также на приобретение необходимого оборудования.

По словам главного специалиста отдела развития предпринимательства ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны» Даны Кариевой, ежегодно наблюдается рост заявок. Большую часть из них составляет обрабатывающая промышленность.

Немного статистики в разрезе столицы: на текущий момент в Астане действуют 223 597 субъектов малого и среднего бизнеса, в которых трудятся почти полмиллиона человек – 499 445, а это составляет немалую долю экономически активного населения столицы – без малого 72,8%.

По данным столичного акимата, в 2022 году вклад МСБ в экономику главного города страны составил 69,5%, а это более семи (7,2) трлн тенге. Кроме того, положительная динамика наблюдается как в росте числа действующих субъектов малого и среднего бизнеса – 24,9%, так и количества занятых в этой сфере – 13,2%.

Однако на этом мои вопросы не закончились, и я задала еще парочку наиболее, на мой взгляд, актуальных и интересую­щих начинающих предпринимателей. К примеру, о том, сколько раз можно подавать заявку на участие в гранте?

Как пояснила Дана Кариева, за период приема заявок предприниматель может свободно отозвать заявку и подать снова. Если заявка отклонена рабочим органом по причине несоответствия, предприниматель, исправив замечания, может подавать заявку неоднократно, главное – успеть это сделать в оговоренные для приема сроки.

Кроме того, если по итогам конкурсного отбора проект предпринимателя не был одобрен, он может подать заявку в следующем календарном году.

Однако важно помнить, что выигравший государственный грант предприниматель больше не может участвовать в программе, даже если ему пришлось вернуть средства по тем или иным причинам.

– Он уже воспользовался данным инструментом, – разъясняет новые правила Дана Канатовна – это ограничение введено с 2022 года. До этого были случаи, когда одни и те же люди могли подавать заявки и претендовать на безвозвратные гранты по нескольку раз, поэтому и введено подобное ограничение. Это было предложено с тем расчетом, чтобы дать возможность получить гранты другим предпринимателям.

Также государственная поддержка, направленная на развитие малого и среднего бизнеса, существует в виде других финансовых инструментов: это субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, частичное гарантирование кредитов и подведение недостающей инфраструктуры.

Кроме всего перечисленного выше, ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны» совместно с фондом «Даму» проводит в жизнь местную программу льготного кредитования без отраслевых ограничений, которая называется «Астана бизнес».

По условиям этой программы сумма кредита для начинающих субъектов МСБ составляет 50 млн тенге, для дейст­вующих – 100 млн, при этом ставка вознаграждения варьируется в пределах 7%, а срок кредитования рассчитан до семи лет. К слову, на реализацию данной программы в текущем году выделен 1 млрд тенге.