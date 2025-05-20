Незаконный бизнес обосновался в Интернете

Закон и Порядок
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

За первый квартал года полицейские Алматинской области изъяли из незаконного оборота свыше 937 кг наркотических средств. Львиную долю этого объема (900 кг) составляет конопля – сырье для изготовления каннабиса или марихуаны, обильно выращиваемое нар­кодельцами на территории региона. Остальная часть внушительного улова – синтетические вещества, гашиш и героин. Такие данные на брифинге в региональной службе коммуникаций озвучил начальник областного управления по противодействию наркопреступности Ардак Кайсаров.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам спикера, в Алматинской области наблюдается рост числа преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков. С начала года выявлены 63 правонарушения, задокументированы десятки фактов сбыта, хранения и выращивания наркосодержащих растений. Кроме того, обнаружены и ликвидированы четыре подпольных лаборатории, в одной из них было налажено производство синтетических наркотиков.

– Эти цифры – тревожный сигнал: борьба с наркобизнесом требует жестких и скоординированных действий, – отметил Ардак Кайсаров. – Мы видим, как стремительно меняется структура наркорынка, появляются новые психотропные синтетические вещества и схемы их распространения. Поэтому важно не только оперативно реагировать на подобные преступления, но и предупреждать их, уделять особое внимание профилактической работе.

С этой целью при департаменте полиции создан специальный совет, в который вошли медики, педагоги, общественные деятели, представители родительских комитетов и молодежных движений. С начала года проведено свыше 170 мероприятий, в том числе рейдов, лекций и семинаров в школах и вузах по профилактике и противодействию наркоугрозе, пропаганде здорового образа жизни.

– Вместе с тем предстоит еще много работы по созданию безопасной среды для молодежи, культивированию уважения к закону, – констатировал спикер. – Ведь, помимо наркозависимых, существует множество молодых людей, доверяющих заманчивой рекламе на сайтах и в социальных сетях, и дающих согласие работать курьером. В большинстве случаев эти объявления связаны с доставкой наркотиков.

Согласно официальным данным, на работу так называемыми закладчиками устраиваются в основном подростки в возрасте от 16 до 18 лет. К сожалению, в погоне за легкими деньгами эти ребята рискуют своей свободой и будущим. Рано или поздно их задерживают и привлекают к ответственности по всей строгости закона.

По информации стражей порядка, наркоторговля сегодня широко распространена в глобальной Сети. С начала года при помощи системы «Кибернадзор» полицией Алматинской области заблокировано 520 интернет-ресурсов, публиковавших запрещенную информацию с рекламой нар­котических средств.

Кроме того, на улицах городов и сел волонтеры удалили 90 граффити-объявлений с QR-кодами и ссылками на нар­косайты. К слову, нанесение наркограффити – уголовное преступление, караемое лишением свободы от трех до шести лет.

#наркобизнес #наркотики #наркопреступность

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