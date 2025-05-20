Незаконный бизнес обосновался в Интернете
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За первый квартал года полицейские Алматинской области изъяли из незаконного оборота свыше 937 кг наркотических средств. Львиную долю этого объема (900 кг) составляет конопля – сырье для изготовления каннабиса или марихуаны, обильно выращиваемое наркодельцами на территории региона. Остальная часть внушительного улова – синтетические вещества, гашиш и героин. Такие данные на брифинге в региональной службе коммуникаций озвучил начальник областного управления по противодействию наркопреступности Ардак Кайсаров.