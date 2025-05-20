По словам спикера, в Алматинской области наблюдается рост числа преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков. С начала года выявлены 63 правонарушения, задокументированы десятки фактов сбыта, хранения и выращивания наркосодержащих растений. Кроме того, обнаружены и ликвидированы четыре подпольных лаборатории, в одной из них было налажено производство синтетических наркотиков.

– Эти цифры – тревожный сигнал: борьба с наркобизнесом требует жестких и скоординированных действий, – отметил Ардак Кайсаров. – Мы видим, как стремительно меняется структура наркорынка, появляются новые психотропные синтетические вещества и схемы их распространения. Поэтому важно не только оперативно реагировать на подобные преступления, но и предупреждать их, уделять особое внимание профилактической работе.

С этой целью при департаменте полиции создан специальный совет, в который вошли медики, педагоги, общественные деятели, представители родительских комитетов и молодежных движений. С начала года проведено свыше 170 мероприятий, в том числе рейдов, лекций и семинаров в школах и вузах по профилактике и противодействию наркоугрозе, пропаганде здорового образа жизни.

– Вместе с тем предстоит еще много работы по созданию безопасной среды для молодежи, культивированию уважения к закону, – констатировал спикер. – Ведь, помимо наркозависимых, существует множество молодых людей, доверяющих заманчивой рекламе на сайтах и в социальных сетях, и дающих согласие работать курьером. В большинстве случаев эти объявления связаны с доставкой наркотиков.

Согласно официальным данным, на работу так называемыми закладчиками устраиваются в основном подростки в возрасте от 16 до 18 лет. К сожалению, в погоне за легкими деньгами эти ребята рискуют своей свободой и будущим. Рано или поздно их задерживают и привлекают к ответственности по всей строгости закона.

По информации стражей порядка, наркоторговля сегодня широко распространена в глобальной Сети. С начала года при помощи системы «Кибернадзор» полицией Алматинской области заблокировано 520 интернет-ресурсов, публиковавших запрещенную информацию с рекламой нар­котических средств.

Кроме того, на улицах городов и сел волонтеры удалили 90 граффити-объявлений с QR-кодами и ссылками на нар­косайты. К слову, нанесение наркограффити – уголовное преступление, караемое лишением свободы от трех до шести лет.