Ничего святого

Глава государства в своем выступ­лении на заседании Нацио­нального курултая в Атырау отметил: «За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстан­ских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира». Президент поручил исправить сложившуюся ситуацию через совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки.

Поднятая проблема волнует общественность региона. На территории области есть исторические и древние городища, которые хранят еще немало неразгаданных тайн. В первую очередь это Сарайшык – один из самых древних памятников Казахстана, великое наследие нашего народа. Сарайшык был столицей Золотой Орды, одного из шестнадцати тюркских государств, а позже стал политичес­ким центром, где проходили церемонии возведения на престол казахских ханов. Последние десятилетия здесь проводились десятки раскопок и обнаружены сотни артефактов.

Или взять, к примеру, древние курганы в Кызылкогинском райо­не Атырауской области. Как рассказывает директор Атырауского областного историко-краеведческого музея Мухамбеткали Кипиев, в прошлом году при проведение археологических работ здесь были обнаружены уникальные золотые артефакты.

– При раскопках обнаружили, что некоторые курганы полностью разграб­лены. Но мы нашли и нетронутые участки, и там много предметов, представляю­щих интерес для археологического исследования об истории казахской государственности. Например, обнаружили деревянную чашу с выбитой серебря­ной пиктограммой c изображениями сайгака и волка, а еще золотые украшения, золотые изделия, предназначение которых еще устанавливаем, а также керамическую посуду, другие предметы домашнего обихода. Обнаружены и останки мужчины-воина, бронзовые части котла, оружие из железа и бронзы – акинак-меч, наконечники стрел, часть копья, включая золотую рукоятку. Выявленные артефакты относятся примерно к IV-V векам до нашей эры, – рассказывает Мухамбет­кали Кипиев.

По его словам, археологические раскопки нужно проводить на научной и постоянной основе, чтобы понять, какая у нас была культура.

– Курганы открываем для научных целей, нет задач отыскать золото. Простой кувшин – уже ценная и важная находка, которая может поведать о многом. Предметы, найденные в Кызылкогинском районе, плохо сохранились, даже металл ржавеет и рассыпается. Человеческие кости превратились почти в песок. Да, чем древнее курган, тем ниже сохранность находящихся там предметов. Будем изу­чать археологические находки, сопоставлять с другими материалами. Все предметы после научной обработки, а это может занять два-три года, передадим в Министерство культуры и информации. И там уже будут определять, куда их передать – в республиканский, областной или районный музей, – пояснил Мухамбеткали Кипиев.

Для черных копателей история стоит на втором плане, если вообще она важна для них. В подземных гробницах часто находят золотые украшения и другие ценные артефакты – это и привлекает подпольные антикварные «империи». Они разворовывают богатства, хранящиеся в земле сотни и тысячи лет. Историческое достояние страны оседает в частных коллекциях и продается на интернет-аукционах. Порой черные копатели чувствуют свою безнаказанность и уже открыто действуют в ущерб культурному наследию.

Еще четыре года назад в песках все того же Кызылкогинского района была обнаружена уникальная находка – Золотой человек. А ранее, в 2017-м, – останки амазонки. Их нашла группа архео­логов Атырауского областного краеведчес­кого музея под руководством архео­лога с 30-летним стажем кандидата исторических наук Марата Касенова. Сначала нашли фрагменты золотых изделий, керамическую посуду, бронзовый казан с орнаментом, конскую упряжь, бронзовые и металлические наконечники стрел. Среди артефактов оказались золотые серьги и женские украшения с жемчугом, поэтому ученые высказали предположение, что похоронена женщина из сарматского племени. Это была лишь малая часть украшений, ведь ученые обнаружили следы разграбления захоронения.

– Мы получили немного артефактов. Захоронение глубокое, 2–3 мет­ра, вполне вероятно, могильник грабили несколько раз давно, больше тысячи лет назад, – предположил руководитель раскопок Марат Касенов. – Современные черные археологи с металлоискателями способны лишь относительно неглубоко что-то отыскать.

Надо сказать, что сарматский период истории Атырауской области вызывает интерес у ученых разных стран.

– Сарматы влияли на ход истории на всем континенте, их могильники обнаружены на просторах от Уральских гор до Западной Европы, но ученые всех стран признают, что эпицентр их могущества находился именно в Прикаспии. В сарматском обществе с особым почтением относились к женщине. Амазонки из греческих легенд – это и есть воительницы-сарматки, и не случайно во время Великой Отечественной войны только три девушки с Востока были удостоены звания Героя Советского Союза, и все они из степей региона. Алия, Маншук и Хиуаз – потомки амазонок, – подчеркнул Марат Касенов.