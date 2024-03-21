Ничего святого Общество 21 марта 2024 г. 9:00 8 Серик Кабдулов Проблема разграбления древних курганов, поднятая Президентом, достаточно актуальна и для Атырауской области. фото автора Глава государства в своем выступлении на заседании Национального курултая в Атырау отметил: «За последние два десятилетия многие важнейшие археологические памятники нашей страны были буквально разграблены. Дошло до того, что ценные находки, найденные на территории Казахстана, обнаруживаются в частных казахстанских и зарубежных коллекциях, а также среди экспонатов разных музеев мира». Президент поручил исправить сложившуюся ситуацию через совершенствование законодательства в сфере археологии, упорядочение лицензирования, ужесточение ответственности за незаконные археологические раскопки. Поднятая проблема волнует общественность региона. На территории области есть исторические и древние городища, которые хранят еще немало неразгаданных тайн. В первую очередь это Сарайшык – один из самых древних памятников Казахстана, великое наследие нашего народа. Сарайшык был столицей Золотой Орды, одного из шестнадцати тюркских государств, а позже стал политическим центром, где проходили церемонии возведения на престол казахских ханов. Последние десятилетия здесь проводились десятки раскопок и обнаружены сотни артефактов. Или взять, к примеру, древние курганы в Кызылкогинском районе Атырауской области. Как рассказывает директор Атырауского областного историко-краеведческого музея Мухамбеткали Кипиев, в прошлом году при проведение археологических работ здесь были обнаружены уникальные золотые артефакты. – При раскопках обнаружили, что некоторые курганы полностью разграблены. Но мы нашли и нетронутые участки, и там много предметов, представляющих интерес для археологического исследования об истории казахской государственности. Например, обнаружили деревянную чашу с выбитой серебряной пиктограммой c изображениями сайгака и волка, а еще золотые украшения, золотые изделия, предназначение которых еще устанавливаем, а также керамическую посуду, другие предметы домашнего обихода. Обнаружены и останки мужчины-воина, бронзовые части котла, оружие из железа и бронзы – акинак-меч, наконечники стрел, часть копья, включая золотую рукоятку. Выявленные артефакты относятся примерно к IV-V векам до нашей эры, – рассказывает Мухамбеткали Кипиев. По его словам, археологические раскопки нужно проводить на научной и постоянной основе, чтобы понять, какая у нас была культура. – Курганы открываем для научных целей, нет задач отыскать золото. Простой кувшин – уже ценная и важная находка, которая может поведать о многом. Предметы, найденные в Кызылкогинском районе, плохо сохранились, даже металл ржавеет и рассыпается. Человеческие кости превратились почти в песок. Да, чем древнее курган, тем ниже сохранность находящихся там предметов. Будем изучать археологические находки, сопоставлять с другими материалами. Все предметы после научной обработки, а это может занять два-три года, передадим в Министерство культуры и информации. И там уже будут определять, куда их передать – в республиканский, областной или районный музей, – пояснил Мухамбеткали Кипиев. Для черных копателей история стоит на втором плане, если вообще она важна для них. В подземных гробницах часто находят золотые украшения и другие ценные артефакты – это и привлекает подпольные антикварные «империи». Они разворовывают богатства, хранящиеся в земле сотни и тысячи лет. Историческое достояние страны оседает в частных коллекциях и продается на интернет-аукционах. Порой черные копатели чувствуют свою безнаказанность и уже открыто действуют в ущерб культурному наследию. Еще четыре года назад в песках все того же Кызылкогинского района была обнаружена уникальная находка – Золотой человек. А ранее, в 2017-м, – останки амазонки. Их нашла группа археологов Атырауского областного краеведческого музея под руководством археолога с 30-летним стажем кандидата исторических наук Марата Касенова. Сначала нашли фрагменты золотых изделий, керамическую посуду, бронзовый казан с орнаментом, конскую упряжь, бронзовые и металлические наконечники стрел. Среди артефактов оказались золотые серьги и женские украшения с жемчугом, поэтому ученые высказали предположение, что похоронена женщина из сарматского племени. Это была лишь малая часть украшений, ведь ученые обнаружили следы разграбления захоронения. – Мы получили немного артефактов. Захоронение глубокое, 2–3 метра, вполне вероятно, могильник грабили несколько раз давно, больше тысячи лет назад, – предположил руководитель раскопок Марат Касенов. – Современные черные археологи с металлоискателями способны лишь относительно неглубоко что-то отыскать. Надо сказать, что сарматский период истории Атырауской области вызывает интерес у ученых разных стран. – Сарматы влияли на ход истории на всем континенте, их могильники обнаружены на просторах от Уральских гор до Западной Европы, но ученые всех стран признают, что эпицентр их могущества находился именно в Прикаспии. В сарматском обществе с особым почтением относились к женщине. Амазонки из греческих легенд – это и есть воительницы-сарматки, и не случайно во время Великой Отечественной войны только три девушки с Востока были удостоены звания Героя Советского Союза, и все они из степей региона. Алия, Маншук и Хиуаз – потомки амазонок, – подчеркнул Марат Касенов. #Атырауская область #история #курганы #разграбление #древние курганы