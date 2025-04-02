Новобранцы отправляются на службу

Армия
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Первую сотню юношей в возрасте от 18 до 27 лет уже призвали на службу в ряды Вооруженных сил. Согласно плану призыва, в первую очередь идет комплектование подразделений Пограничной службы КНБ. В этом году из Шымкента в данные подразделения будет направлено более 150 парней.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель начальника департамента по делам обороны города Шымкента полковник Ажимухан Шынтаев отмечает, что в последние несколько лет в процесс призыва были внесены значительные изменения, направленные на улучшение условий службы и социальной защиты призывников. В частности, введены кредитные каникулы, позволяющие солдатам приостановить выплаты по кредитам на 14 месяцев с момента призыва во избежание финансовых затруднений.

– Призывная кампания проходит по утвержденному плану, – подчеркнул Ажимухан Шынтаев. – Юноши проходят медицинское обследование, профессионально-психологический отбор и распределяются в войска в зависимости от состояния здоровья и уровня подготовки. На законодательном уровне предусмотрены льготы по поступлению в гражданские и военные вузы. После завершения службы молодые люди получают дополнительные преимущества, включая образовательные гранты.

В 2024 году из Шымкента в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования было направлено более 2 тыс. человек. Увеличилось количество призывников, имеющих среднее специальное образование и прошедших подготовку в военно-патриотических клубах.

Воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека. Уклонение от призыва влечет за собой серьезные юридические последствия. Полковник напомнил, что, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за неявку без уважительной причины предусмотрены штрафы, а за уклонение от медицинского освидетельствования – предупреждение или штраф. Уголовная ответственность наступает в случае уклонения от службы при отсутствии законных оснований, что может привести к штрафам, исправительным, общественным работам или даже лишению свободы.

Повестки доставляются призывникам по месту жительства или работы, а также через SMS-уведомления от сервиса 1414. Оформить отсрочку или освобож­дение от службы можно через местные исполнительные органы либо на портале электронного правительства.

Процесс предоставления отсрочки полностью автоматизирован. Ранее требовалось предоставлять бумажные справки, теперь же данные о студентах передаются в информационную систему Министерства обороны напрямую из баз министерств просвещения, науки и высшего образования. Граждане, обу­чающиеся за рубежом, могут зарегистрироваться как студенты посредством портала электронного правительства.

Призывная кампания в Шымкенте продлится до 30 июня.

#армия #Шымкент #служба #новобранцы

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