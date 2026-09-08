В Семее дали старт новой армейской традиции «Сарбаз жолы»

Армия

В ходе мероприятия состоялось чествование отличившихся военнослужащих

Фото: Минобороны Казахстана

В Семее состоялось первое мероприятие в рамках новой армейской традиции «Сарбаз жолы», инициированной Министерством обороны в рамках проекта «Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы». Ее участниками стали 60 призывников, которых торжественно проводили на воинскую службу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Со знаменательным событием молодых людей пришли поздравить аким области Абай Берик Уали, руководство Министерства обороны, ветераны Вооруженных сил, представители общественности, воспитанники военно-патриотического движения «Жас сарбаз», родные и близкие молодых людей.

В торжественной обстановке в адрес призывников прозвучали слова напутствия и пожелания доброго пути. На память о знаменательном событии им вручили книгу «Киелі Абай елі».

Следующим этапом мероприятия стало посещение войсковой части 28738, где молодые люди, родители и представители общественности ознакомились с повседневной жизнью бойцов, образцами военной техники и вооружения.

На встрече с участием акима области и руководства оборонного ведомства им рассказали о системе военно-патриотического воспитания, важности исполнения конституционного долга, мерах, принимаемых Министерством обороны по обеспечению безопасности воинской службы, и возможностях для граждан, прошедших армейскую службу.

В ходе мероприятия состоялось чествование отличившихся военнослужащих. Аким области Берик Уали вручил солдатам, достойно исполняющим свой долг перед Родиной, и их родителям благодарственные письма. Кроме того, отличникам боевой подготовки, удостоившимся государственных грантов на обучение в вузе, были вручены соответствующие сертификаты.  

Отметим, что новая армейская традиция «Сарбаз жолы» охватывает все этапы становления защитника Отечества: от призывного пункта, проводов в армию, прохождения курса молодого бойца, принятия Военной присяги, освоения военно-учетной специальности и увольнения в запас. Инициатива, стартовавшая на земле Абая, призвана объединить армию, общество и семью вокруг единой ценности – воспитания честного, дисциплинированного гражданина, достойного защитника страны и патриота Родины.

#военнослужащие #Сарбаз жолы

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