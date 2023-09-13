Новую экономическую модель обсудили члены Клуба молодых экспертов при Сенате

Парламент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Заседание Клуба молодых экспертов при Сенате прошло сегодня под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: Н. Байбулин, пресс-служба Сената

Участники встречи обсудили новую парадигму экономического развития страны, озвученную главой государства в послании народу, и механизмы ее реализации.

Председатель Сената акцентировал внимание участников встречи на перспективах развития новой экономической модели. Приоритетное внимание было уделено необходимости диверсификации экономики с учетом производственного, предпринимательского потенциала и ряда других факторов.

«Президент страны обозначил широкий спектр задач для перехода к качественно новой модели экономической политики государства. Будет предпринят комплекс мер для усиления динамичного развития сферы промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, финансов», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Кроме того, была отмечена важность инициатив, направленных на повышение самостоятельности регионов. Данный шаг, по мнению Маулена Ашимбаева, будет способствовать дальнейшему сбалансированному развитию нашей страны. В этой связи спикер призвал заинтересованные стороны к системному взаимодействию.

«В рамках административной реформы из центра в регионы будет передан ряд полномочий, в том числе по использованию налогов. В целом Сенат нацелен на качественное взаимодействие по законодательному обеспечению реформ главы государства с коллегами из Мажилиса, правительства, а также экспертами и заинтересованными гражданами», – заключил Маулен Ашимбаев, обращаясь к экспертам.

В ходе заседания также выступили члены Клуба молодых экспертов при Сенате и озвучили свои предложения по дальнейшей реализации новой экономической модели.

С докладами выступили руководитель аналитического центра Desht Куаныш Жаиков, руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при президенте РК Анна Альшанская, консультант Applied Economics Research Centre Евгения Пак, эксперт в области проектного управления Александр Ким, аналитик по работе с Big data Роллан Сапышев и ряд других представителей экспертного сообщества.

#Парламент #Сенат #экономика #эксперты #Ашимбаев #послание

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