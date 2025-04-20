В субботу тысячи человек снова вышли на улицы в разных частях США, чтобы выразить протест против недавних действий президента Дональда Трампа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Демонстрации, известные как «50501» (50 протестов, 50 штатов, одно движение), были приурочены к 250-й годовщине начала войны за независимость США.

Около Белого дома и дилерских центров Tesla, а также в центре многих городов протестующие выражали недовольство по различным поводам. Многие из них требовали вернуть Килмара Абрего Гарсию, который был ошибочно депортирован в Сальвадор.

Политические протесты становятся все более распространенными в США, а демонстрации «Руки прочь» в начале апреля собрали огромные толпы, в то время как опросы показывают, что популярность Трампа падает.

Протесты в субботу были направлены против ряда инициатив Трампа, в том числе против работы Департамента эффективности правительства (Doge), который после его избрания возглавил миллиардер Илон Маск. Департамент занимается сокращением рабочих мест в государественном аппарате и других расходов.

Один из протестующих Джихад Элгенди рассказал CNN, что присоединился к протесту у Белого дома, чтобы осудить депортацию Абрего Гарсии. Он считает, что Трамп «может легко оказать давление на Сальвадор, чтобы вернуть его».

Многие демонстранты в этот раз несли плакаты «Нет королям», отсылавшие к годовщине начала революции в стране против английского правления.

Во время празднования годовщины в Массачусетсе, посвященной сражениям при Лексингтоне и Конкорде, люди держали похожие плакаты. В субботу в Бостоне также прошла демонстрация 50501.

Последний опрос Gallup показал, что 45% избирателей одобряют деятельность Трампа в первом квартале его срока, что больше, чем 41% за тот же период, когда он первый раз избрался президентом.

Тем не менее, это ниже среднего рейтинга в 60% для всех президентов, избранных в 1952-2020 годы, и популярность Трампа, похоже, снижается, особенно когда речь идет об экономике. Когда он вступил в должность в январе, его рейтинг одобрения составлял 47%, по данным Gallup.

Его рейтинг одобрения в недавнем опросе Reuters/Ipsos также упал до 43% с 47% в день инаугурации.

Ранее в апреле сотни тысяч американцев собрались на крупнейшие с момента возвращения Трампа в Белый дом акции протеста. Тогда они прошли в 1200 местах во всех 50 штатах США.