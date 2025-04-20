В субботу тысячи человек снова вышли на улицы в разных частях США, чтобы выразить протест против недавних действий президента Дональда Трампа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС
Демонстрации, известные как «50501» (50 протестов, 50 штатов, одно движение), были приурочены к 250-й годовщине начала войны за независимость США.
Около Белого дома и дилерских центров Tesla, а также в центре многих городов протестующие выражали недовольство по различным поводам. Многие из них требовали вернуть Килмара Абрего Гарсию, который был ошибочно депортирован в Сальвадор.
Политические протесты становятся все более распространенными в США, а демонстрации «Руки прочь» в начале апреля собрали огромные толпы, в то время как опросы показывают, что популярность Трампа падает.
Протесты в субботу были направлены против ряда инициатив Трампа, в том числе против работы Департамента эффективности правительства (Doge), который после его избрания возглавил миллиардер Илон Маск. Департамент занимается сокращением рабочих мест в государественном аппарате и других расходов.
Один из протестующих Джихад Элгенди рассказал CNN, что присоединился к протесту у Белого дома, чтобы осудить депортацию Абрего Гарсии. Он считает, что Трамп «может легко оказать давление на Сальвадор, чтобы вернуть его».
Многие демонстранты в этот раз несли плакаты «Нет королям», отсылавшие к годовщине начала революции в стране против английского правления.
Во время празднования годовщины в Массачусетсе, посвященной сражениям при Лексингтоне и Конкорде, люди держали похожие плакаты. В субботу в Бостоне также прошла демонстрация 50501.
Последний опрос Gallup показал, что 45% избирателей одобряют деятельность Трампа в первом квартале его срока, что больше, чем 41% за тот же период, когда он первый раз избрался президентом.
Тем не менее, это ниже среднего рейтинга в 60% для всех президентов, избранных в 1952-2020 годы, и популярность Трампа, похоже, снижается, особенно когда речь идет об экономике. Когда он вступил в должность в январе, его рейтинг одобрения составлял 47%, по данным Gallup.
Его рейтинг одобрения в недавнем опросе Reuters/Ipsos также упал до 43% с 47% в день инаугурации.
Ранее в апреле сотни тысяч американцев собрались на крупнейшие с момента возвращения Трампа в Белый дом акции протеста. Тогда они прошли в 1200 местах во всех 50 штатах США.