В Казахстане создаются все условия для обеспечения и охраны здоровья подрастающего поколения, передает Kazpravda.kz

Инфографика: Правительство

По поручению Президента, Правительство в лице Министерства здравоохранения реализует комплекс системных мер, направленных на охрану здоровья детей – от первых дней жизни до совершеннолетия.

С рождения каждый ребенок охвачен системой меднаблюдения. Более 2 млн малышей ежегодно проходят скрининги в возрасте от 0 до 6 лет, свыше 4,5 млн – профилактические осмотры, более 1,5 млн – обязательную иммунизацию. Эти услуги предоставляются бесплатно – в рамках ГОБМП и ОСМС. Медсопровождение охватывает школьников – в стране действует 6,5 тыс. медпунктов, каждая школа закреплена за поликлиникой.

Особое внимание уделяется новорожденным. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, внедрившей стандарт неонатальной помощи, где на одного младенца в реанимации приходится одна медсестра. С 2008 года казахстанские врачи выхаживают новорожденных с весом от 500 граммов. Ежегодно проводится до 1,5 тыс. операций новорожденным с врожденными патологиями. Выживаемость после вмешательств достигла 93%. Для улучшения медпомощи детям применяются эффективные перинатальные технологии, интегрированное ведение болезней детского возраста, и универсально-прогрессивная модель патронажных посещений детей раннего возраста по международным рекомендациям.

Эти меры позволили Казахстану достичь исторически низких показателей детской смертности: неонатальной – 3,37 на тысячу живорожденных, младенческой – 6,80, детской – 9,30.

Кроме этого, активно развивается онкогематология. Лечение проводится по международным протоколам с применением полихимио- и лучевой терапии, хирургии, а также трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, включая аллогенные, аутологичные и гаплоидентичные. С 2013 года выполнено 515 трансплантаций. Благодаря использованию инновационных подходов, таких как интраартериальная химиотерапия, 3D-моделирование «растущих» эндопротезов и таргетная иммунотерапия, достигнута общая выживаемость при детских онкозаболеваниях свыше 70%.

Система охраны детского здоровья продолжает совершенствоваться. На базе ведущих клиник страны внедряются передовые технологии, новые методы диагностики и лечения.