Новый аэропорт строят в Катон-Карагайском районе ВКО

Строительство,Гражданская авиация
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В рамках поручения Главы государства три новых аэропорта построят в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай и Кендерли

Фото: пресс-служба правительства РК

Работы на объекте проверили министр транспорта Марат Карабаев и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Так, например, воздушная гавань в Катон-Карагайском районе будет расположена вблизи села Белқарағай, на участке площадью 266 гектаров. Аэропорт строится с учетом климатических и географических условий региона. Проект предусматривает взлетно-посадочную полосу длиной 2200 метров с возможностью дальнейшего расширения. Это обеспечит прием воздушных судов регионального класса, таких как Bombardier Q400, ATR-72 и аналогичных.

Также планируется создание полноценной инфраструктуры: перрон на 4 воздушных судна, рулежные дорожки, аэровокзал площадью до 4 тыс. м2, командно-диспетчерский пункт, аварийно-спасательная служба, лабораторно-производственный корпус, а также необходимое радионавигационное и метеорологическое оборудование. Пропускная способность аэропорта составит до 150 пассажиров в час, что является оптимальным для данной зоны и создает устойчивую основу для регулярного воздушного сообщения.

«Катон-Карагай уже сегодня привлекает порядка 100 тыс. туристов в год, а в течение ближайших 5 лет ожидается рост потока до 250 тыс. человек. Это направление востребовано как среди казахстанских, так и зарубежных гостей. Планируемые направления включают как внутренние рейсы (Катон-Карагай – Астана, Алматы, Усть-Каменогорск), так и международные маршруты в Алтай и Канас (КНР), а также в Баян-Ульгий (Монголия). Министерство транспорта будет контролировать сроки и качество выполнения работ», — отметил министр транспорта Марат Карабаев.

Для дальнейшего развития сферы туризма в ВКО также планируется отремонтировать все дороги, ведущие к туристическим объектам.

«Помимо завершения в этом году автодороги Калбатау-Майкапшагай, ведутся работы на участке между населенными пунктами Алтай и Катон-Карагай, далее до Рахмановских ключей. Для обеспечения проезда к озеру Маркаколь с текущего года запланирован ремонт дороги Теректы – Урунхайка, а также ремонт мостов и труб на Австрийской дороге общей протяженностью 120 км. Кроме того, ведется ремонт автодорог в направлении Абайской области до города Семей, а также к г. Риддер и Шемонайха, которые обеспечат дополнительный приток туристов», — сказал глава транспортного ведомства.

«Этот масштабный проект станет настоящим прорывом для региона, открывая новые возможности для экономического роста. Строительство аэропортов придаст мощный импульс развитию туризма, укреплению транспортно-логистической инфраструктуры и привлечению инвестиций, в том числе иностранных. Ожидается открытие новых предприятий, создание дополнительных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. В результате регион получит значительный мультипликативный эффект, способствующий росту доходов населения, улучшению качества жизни и дальнейшему укреплению социально-экономического потенциала области», — отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

 

#строительство #аэропорт #Зайсан

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