Новый автобусный маршрут появится в Астане

Новый автобусный маршрут запускают в Астане. Об этом сообщили в ТОО City Transportation Systems, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба CTS

«С 23 ноября в рамках поставки новых автобусов запускается новый маршрут №84 сообщением «Жилой комплекс «Дәстүр» – «улица Рыскулбекова». Он будет обслуживаться 10 автобусами и проходить через новый мост по проспекту Тауелсиздик. Таким образом, улучшится транспортное сообщение между правобережьем и левобережьем столицы», – говорится в сообщении.

Также, по информации компании, новый маршрут позволит обеспечить транспортную связь между ЖК «Дәстүр» и улицей Рыскулбекова, повысит транспортное обслуживание жилых комплексов по проспекту Улы дала, улицам Нажимеденова, Байтурсынова, Рыскулбекова, проспекту Кошкарбаева.

Маршрут №84 снизит загруженность действующих маршрутов №№ 14, 32, 49, 50, 56.