Новый контакт-центр «111» появился в РК

Министр цифрового развития утвердил приказ «Об определении контакт-центра «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приказ вступит в силу с 13 сентября 2024 года. Функционал направлен на поддержку семей и защиту прав женщин и детей.

«Определить контакт-центром «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан», - говорится в документе.

Приказ был принят в рамках реализации закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Данный закон вносит изменения в Кодекс «О браке (супружестве) и семье», включая введение понятия контакт-центр «111».