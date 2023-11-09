Новый травмпункт для детей открыли в Астане

Здравоохранение
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметили в акимате, за этот год более 70 тыс. детей обратились в травмпункт детской больницы №2, что намного больше показателей прошлого года

Фото: пресс-служба акимата Астаны

На базе городской поликлиники №2 в Астане открыли дополнительный травматологический пункт, который будет оказывать медицинскую помощь детям районов Сарыарка и Байконыр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

В открытии пункта принял участие заместитель акима столицы Евгений Глотов.

«С увеличением числа детского населения мы столкнулись с ростом обращений: за этот год более 70 тысяч детей обратились в травматологический пункт детской больницы №2, что значительно превышает показатели предыдущего года. Открытие нового травмпункта представляется не только рациональным, но и важным решением для обеспечения заботы о здоровье наших детей», - отметил заместитель акима города Евгений Глотов.

Анализ обращений в травматологический пункт Многопрофильной городской детской больницы N2 показал, что всего лишь 5% обратившихся требуют госпитализации по показаниям, в то время как остальным оказывается неотложная медицинская помощь в самом травматологическом пункте, а затем их направляют домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова.

«Особенно важно отметить, что основную часть обращений составляют легкие травмы, ушибы, ссадины и порезы. В связи с этим, я думаю, что открытие данного травматологического пункта позволит разгрузить основной травматологический пункт при МГДБ №2 и обеспечит тем самым своевременную и доступную медицинскую помощь детям. Кроме того, при необходимости в госпитализации, дети будут доставлены в специализированное травматологическое отделение МГДБ №2, где им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь», - рассказала Алия Рустемова.

Отмечается, что в центре функционирует отделение рентгенодиагностики, перевязочный, гипсовый и процедурный кабинеты. Врачебный состав отделения составляют опытный травматолог и медицинский персонал.

Кроме того, на сегодня, в городских поликлиниках № 4, 5, 6, 7, 9, 10 с 8:00 до 20:00 работают отделения неотложной помощи, для оказания первой медицинской помощи детям 4 категории срочности.

Также оказание неотложной помощи с травмами для детей осуществляется в Многопрофильной городской детской больнице №2, которая круглосуточно оказывает экстренную, плановую хирургическую, травматологическую помощь детскому населению cтолицы.

 

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