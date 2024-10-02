Нурай Казнабек завоевала серебряную медаль на юниорском ЧМ по таеквондо
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В финале она уступила Айназ Насири из Ирана
Представительница юниорской команды Казахстана по таеквондо Нурай Казнабек стала второй на чемпионате мира в Чунчхоне (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Спортсменка завоевала серебро в весовой категории до 59 килограммов.
В финале она уступила Айназ Насири из Ирана.
Третье место заняли Элла Брюстер (Канада) и Мария Углегич из Хорватии.