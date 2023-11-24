О диагностике ВИЧ-инфекции

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Аксауле Жунусова, врач-лаборант ГККП «Центр по профилактике ВИЧ-инфекции» акимата г. Астаны

Современные достижения в медицине позволяют быстро и точно проверить ВИЧ-статус с помощью специальных
экспресс-тестов.

фото из архива "КП"

Диагностические экспресс-тесты не требуют больших временных и финансовых затрат, позволяют быстро осуществлять предварительную диагностику и интерпретировать результаты. Как говорят специалисты, это довольно чувствительные системы, их точность достигает 99%. Но важно знать, что положительный результат экспресс-теста расценивается как предварительный и не может являться основанием для постановки диагноза ВИЧ-инфекция.

Любой из нас может получить этот вирус – в стоматологи­ческом кресле, маникюрном и педикюрном кабинетах, с переливанием крови или, занимаясь незащищенным сексом с инфицированным партнером (о чем сам партнер может даже и не подозревать). Самый же высокий риск заражения сохраняется при совместном использовании игл для инъекций. В целом же вирус иммунодефицита человека распространен среди людей любого возраста и сексуальной ориентации, хотя самый высокий уровень носительства ВИЧ-инфекции отмечается среди мужчин и женщин в возрасте от 35 до 44 лет. Тем не менее медицинские специалисты рекомендуют проходить такую диагностику в рамках рутинного скрининга на наличие инфекций, передающихся половым путем, тем, кто практикует незащищенный секс с многочисленными партнерами.

Важный момент: возбудителя вируса иммунодефицита человека нельзя определить непосредственно после полового контакта. Требуется время, чтобы в крови образовались антитела к возбудителю, причем в достаточном количестве. Обычно этот период составляет от 3–6 до 12 месяцев от момента сексуального контакта с вирусоносителем.

Принцип, по которому работает экспресс-тест на ВИЧ, основан на классическом взаимодействии «антиген – антитело». Антигены возбудителя фиксируются на полоске теста (там присутствует еще контрольная), и соответственно, при наличии антител к ВИЧ-инфекции в образце крови тест дает об этом знать изменением цвета полоски. Чтобы облегчить процесс тестирования, к системе добавляется буфер, позволяющий крови с антителами беспрепятственно достигнуть полоски.

Экспресс-тесты на ВИЧ (иммунохроматографический метод) могут быть двух типов и отличаются по биоматериалу, который берется на анализ. Для исследования может использоваться слюна или кровь из пальца. При наличии ВИЧ-инфекции в крови и слюне присутствуют специфические антитела, которые и выявляют тесты. Точность большинства экспресс-тестов при хронической (длительно текущей) ВИЧ-инфекции достаточно высока. Сегодня среди них наиболее популярны экспресс-тесты четвертого поколения, имеющие преквалификацию ВОЗ, используемые по околодесневой жидкости и крови. Их можно либо купить самому, либо получить бесплатно в ВИЧ-сервисных организациях.

Тест-система Alere™ HIV Early Detect – это набор для качественного иммунохроматографического анализа на антиген p24 и антитела к ВИЧ-1 и ­ВИЧ-2 (четвертого поколения, имеет преквалификацию ВОЗ), для качественного иммунологического анализа in vitro, предназначенного для одновременного выявления свободного (не связанного в иммунных комплексах) антигена ВИЧ-1 p24 и антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови человека с визуальной оценкой результата. Для анализа можно использовать сыворотку и плазму, а также цельную кровь из вены или пальца. Alere™ HIV Early Detect обнаруживал ВИЧ-инфекцию раньше, чем экспресс-тесты 3-го поколения и экспресс-тесты 4-го поколения. Позволяет сократить период «серонегативного окна» и сроки выявления сероконверсии у ВИЧ-инфицированных от 2 до 20 дней.

HIV Ag⁄Ab OnSite 4 gen представляет собой иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусам ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена p24 ВИЧ в сыворотке (четвертого поколения), плазме и цельной крови человека.

Оральный тест на ВИЧ OraQuick HIV-1⁄2 – иммунохроматографический тест, результат которого считывается визуально для выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (третьего поколения). Он очень прост в использовании, поскольку биоматериалом является слюна, и это не требует нарушения целостности кожного покрова. Результат теста можно получить уже через 20 минут. Точность диагностики достигает 99% при условии соблюдения инструкции.

Важно помнить! Если такой тест оказался положительным, результат необходимо как можно быстрее перепроверить более точным методом в лаборатории.

Экспресс-тест способен выявить наличие ВИЧ в организме человека спустя всего лишь 20–30 минут после сдачи биоматериала. Но при самодиагностике все-таки необходимо учитывать точные сроки, в которые было возможное заражение ВИЧ-инфекцией, для того чтобы не получить ложноотрицательного результата. Поэтому все результаты экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции должны быть подтверждены в диагностической лаборатории путем сдачи дополнительных анализов на ВИЧ.

#здравоохранение #инфекция #медицина #ВИЧ #СПИД

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