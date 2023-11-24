О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Ребенок после падения из окна поступил в реанимацию ОДБ Туркестанской области, передает кооррреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона

Фото: Kazpravda.kz

По информации управления, 23 ноября около 20:20 поступил звонок от диспетчеров скорой помощи с сообщением о кататравме ребенка в возрасте 1 года 11 месяцев. Его доставили в приемное отделение ОДБ Туркестанской области с политравмой.

По тяжести состояния пострадавший был госпитализирован в отделение общей реанимации. Ему оказали экстренную интенсивную помощь, собрали консилилиум в составе нейрохирурга, абдоминального хирурга, травматолога, реаниматолога.

"Решением консилиума проведено КТ головного мозга, позвоночного столба, органов грудной клетки и брюшной полости. Проведена экстренная операция: диагностическая лапараскопия. Выставлен диагноз: политравма, ТЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, ушиб передней брюшной стенки. Состояние ребенка расценивается как тяжелое. Проводится интенсивная терапия", – рассказали в больнице.

Ранее полиция сообщила о заявлении жительницы Шымкента о том, что ее брат, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна ее годовалого сына.

#Шымкент #ребенок #падение #реанимация #состояние

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