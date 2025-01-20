О состоянии жертв игромана рассказали медики Астаны

Напомним, в Астане молодой человек перерезал горло своим родственникам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вследствие преступления один человек скончался, трое службой скорой медицинской помощи были доставлены в Многопрофильную городскую больницу №1, передает Kazpravda.kz

В результате осмотра у женщины 1964 года выявлены множественные колото-резаные раны разных частей тела, перелом ребра слева. В тяжелом состоянии госпитализирована и прооперирована, в настоящее время находится в палате интенсивной терапии.

«Также госпитализирована женщина 1974 года рождения с различными колото-резаными ранами и ушибами, поверхностной травмой головы, переломом ребра справа. Общее состояние среднее, стабильное», – информировали врачи.

18-летняя девушка с множественными колото-резаными ранами госпитализирована в отделение хирургии. Общее состояние среднее, стабильное, добавили медики.