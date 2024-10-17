Об идеологии, TikTok и целительницах в школах

Происходящие в стране события, связанные с молодежью, ее поведением, ценностями, все чаще вызывают тревогу и большие вопросы. Чем чреваты для страны эти процессы – наш разговор с экспертом в области образования, внештатным советником минист­ра нау­ки и высшего образования РК Нуркеном Халыкбергеном.

фото из архива КП и Игоря Бургандинова

Нуркен, думаю, сегодняшний разговор назрел уже давно. Хочу поговорить с Вами и как с экспертом в области образования, и как с инфлюен­сером, так как и Ваш телеграм-канал, и другие соцсети очень востребованы и авторитетны. А поговорить с Вами я хочу о том, что происходит сегодня в умах и сердцах граждан, особенно молодежи. В частности, насколько действительно влияют социальные сети на подрастающее поколение?

– Влияние социальных сетей усилилось. Например, TikTok особенно опасен из-за своей «прилипчивости» и алгоритмов, которые адаптируются к эмоциональному состоянию пользователя. Платформа строит рекомендации не на основе контактов, а на реакциях, показывая видео, вызывающие сильные эмоции – будь то позитивные или негативные.

Алгоритм фиксирует каждое действие: просмотр, лайк, комментарий – и усиливает соответствующие эмоции, формируя ленту, которая может углублять депрессию или тревогу. Даже случайное взаимодействие с деструктивным контентом приводит к его повторному появлению, что создает иллюзию, что весь мир полон негатива. Это особенно опасно для подростков, которые легко могут погружаться в тревожное состояние, не имея навыков критического восприятия. Регулярное взаимодействие с таким контентом снижает способность к концентрации, критическому мышлению и глубокому анализу.

Таким образом, TikTok может стать катализатором деструктивного поведения, поскольку удерживает внимание и усиливает эмоциональные реакции, формируя искаженное восприятие реальности. В совокупности с отсутствием у многих детей и подростков навыков критического мышления и умения управлять своими эмоциями такая информационная среда может быть крайне опасной. Важно не просто осуждать соцсети, но и признать, что они изменили саму природу человеческого восприятия, и поэтому требуются новые подходы к воспитанию и образованию, чтобы научить молодежь адекватно воспринимать и фильтровать поступающую информацию.

Я не выступаю за полную блокировку TikTok, а предлагаю частичное ограничение и регулирование. Основная цель – защита детей и подростков от вредного контента. Необходима обязательная идентификация пользователей на платформе. Если пользователь не проходит идентификацию, доступ должен быть ограничен. Это поможет предотвратить доступ детей младше 16 лет. Для подростков важно установить строгие временные ограничения по примеру Китая – подростки могут пользоваться Douyin (местная версия TikTok) не более 40 минут в день и только для просмотра строго отобранного образовательного контента.

Также необходимо исключить возможность общения детей с незнакомыми взрослыми и гарантировать, что алгоритмы TikTok показывают только безо­пасный и возрастной контент, без деструктивных трендов и опасных челленджей.

После трагедии в Италии, где 10-летняя девочка погибла, участвуя в Blackout Challenge, власти в трехдневный срок потребовали от TikTok прекратить обработку данных пользователей, чей возраст невозможно подтвердить. В рамках экстренных мер компания заблокировала учетные записи несовершеннолетних и усилила модерацию контента.

Необходимо ограничивать время детей, проводимое в сотовых телефонах. Так, Франция в 2018 году запретила использование мобильных телефонов в школах для детей младше 15 лет. Индия ввела ограничения на использование смарт­фонов в школах, чтобы предотвратить распространение опасного контента.

Международный опыт показывает, что государственное регулирование в сфере использования соцсетей эффективно защищает детей. Казахстану необходимо принять аналогичные меры. Введение разумных ограничений для TikTok – это не запрет, а защита детей от вредного влияния контента и опасных челленджей. Мы не предлагаем закрывать платформу, но необходимо соз­дать механизмы для защиты подрастающего поколения.

– Если говорить о моральной планке в социальных сетях, то она нередко на самом дне. Какие только «подвиги» не выкладывают в Сеть. Что происходит, как мы пришли к таким реалиям?

– Соцсети и цифровые технологии изменили правила игры. Раньше новости распространялись через ТВ, радио и газеты, а теперь каждый может стать источником информации, соз­давая свои каналы и влияя на общественное мнение. С одной стороны, это демократизировало доступ к информации и дало возможность каждому выражать свою точку зрения. Но с другой – аудитория начала доверять поверхностным критериям: количеству подписчиков и готовности идти на крайние меры ради лайков и просмотров.

У подростков, не имеющих сформированных ценностей и навыков критического мышления, лайки и комментарии превратились в «цифровую валюту», которая подтверждает их значимость. Чтобы «заработать» эту валюту, многие готовы идти на поступки, противоречащие социальным нормам и правилам.

Раньше ТВ-ведущие ради рейтингов делали рискованные трюки, но в соцсетях границы дозволенного стираются быстрее. Молодежь, не имеющая четких моральных ориентиров, воспринимает любую популярность как успех, копируя поведение популярных блогеров, даже если оно опасно. Такое поведение мы видим в опасных челленджах, где подростки идут на абсурд­ные и шокирующие поступки, вплоть до публичного унижения или агрессии ради мгновенного признания. Популярность и количество подписчиков стали для молодежи единственным критерием успеха.

Если раньше общество задавало систему ценностей, то сегодня подростки сами решают, что хорошо, а что плохо, следуя за трендами. Границы дозволенного размываются, и ради «цифровой славы» они готовы на крайности.

– Считаете ли Вы, что нужна государственная идеология?

– Идеология – это не лозунги и клише, не рекламные ролики и плакаты, это система моральных и культурных ориентиров, закладываемых через реальные знания, опыт и примеры. Важно, чтобы молодежь видела, что государство поддерживает честность, трудолюбие, стремление к знаниям и развитию критичес­кого мышления не на уровне формальных акций, а через соз­дание условий, где эти качества действительно востребованы.

Например, предлагаемая мною инициатива создания программы ста произведений мировой и отечественной литературы, обязательных для чтения в школьной программе. Цель – создание списка книг, которые могут стать основой для школьной программы и подбираться таким образом, чтобы сформировать у детей критическое мышление, познакомить их с различными мировыми культурами, ценнос­тями и научить их системно мыслить. Например, это могут быть труды Конфуция, Теодора Драйзера, Жюля Верна, Айзека Азимова, Фон Клаузевица, Лао Цзы, Магжана Жумабаева,

Бауыржана Момышулы, Ахмета Байтурсынова, Ильяса Есенберлина и другие. Это не только расширит кругозор детей, но и позволит лучше понять культурное многообразие, философию и этические нормы других народов, не забывая при этом величие и истоки собственной нации.

Контроль за прочтением произ­ведений можно организовать через современные технологии – электронные книги и онлайн-платформы. Детей, которые успешно изучили все сто произведений, можно награждать памятными значками, грамотами и премиями. Это должно стать общественным достижением, которое будет демонстрировать, что государство и общество высоко ценят знания и стремление к развитию. Программа должна быть построена таким образом, чтобы поощрять учеников за интерес к книгам и знаниям, а не за заучивание фактов.

Таким образом, идеология должна быть интегрирована в повседневную жизнь через продуманные образовательные и культурные инициативы, которые учат молодежь системному и критическому мышлению, уважению к своему культурному наследию и пониманию других культурных традиций.

– Вы эксперт в области образования. На Ваш взгляд, какую роль в воспитании гармонично развитой, ценностно ориентированной личности должна играть школа?

– В воспитании детей участвуют разные социальные институты: семья, государство в лице школ и общество. Однако с появлением Интернета и развитием технологий баланс изменился. Если «школа и семья» остались прежними, то «общество» как социальный институт сильно трансформировалось и значительно усилило свое влияние на наших детей. На смену «друзьям, знакомым и соседям» пришли новые авторитеты из социальных сетей. Это незнакомые и зачастую неподтвержденные личности, позиционирующие себя в роли лидеров общественного мнения, коучей, тренеров и наставников, чьи квалификация и опыт не всегда могут быть верифицированы. Они нередко распространяют деструктивные идеи и сомнительные методы саморазвития, что представляет собой серьезную угрозу для детей и молодежи.

В данном контексте стоит обратить внимание на опыт таких стран, как Китай и Узбекистан, где законами прописаны жесткие ограничения на образовательную деятельность таких наставников и мотиваторов. Им запрещено обучать или консультировать в сферах, где у человека нет подтвержденной квалификации и опыта. Казахстану необходимо смело внедрять меры для защиты подрастающего поколения и информационной среды от непрофессионалов, вредящих психическому и социальному здоровью детей.

– В обществе есть запрос на религиозность. Ваше отношение к этому?

– Вопрос религии и религиозных атрибутов сложен и требует деликатного подхода. Религия играет важную роль для многих, предоставляя психологичес­кую стабильность, моральные ориентиры и чувство общности. Однако есть тонкая грань между личной верой и показной демонстрацией религиозности: подлинная вера не нуждается во внешних атрибутах вроде хиджаба, крестика или особой прически.

Ношение хиджабов и других религиозных символов детьми – личный выбор родителей, но необходимо учитывать возможные риски. Такие атрибуты могут привести к изоляции ребенка среди сверстников, усложняя социализацию и общение. Это может способствовать формированию стереотипов и барьеров, разделяя общество по внешним признакам.

В многонациональном и много­конфессиональном обществе, как наше, чрезмерная демонстрация религиозных отличий может усилить социальную стратификацию. Религия должна быть осознанным выбором на основе личных убеждений, а не результатом навязанных норм. Когда родители навязывают религиозные традиции, это лишает ребенка возможности самостоятельно формировать свои взгляды.

Жесткое навязывание религиозных символов в раннем возрасте может препятствовать полноценному развитию личности. Дети могут испытывать внутренний конфликт между религиозной идентичностью и желанием интегрироваться в общество. Важно создавать условия, при которых религиозная принадлежность не становится барьером для общения и развития социальных навыков.

Казахстан должен сохранять баланс, поддерживая культурное многообразие и свободу вероисповедания, но не допуская разделения общества по религиозному признаку. Необходимо способствовать формированию у детей уважения к различным культурам и религиям, создавая общество, где каждый может следовать своим убеждениям без угрозы дискриминации или изоляции.

– Как Вы считаете, оправдана ли доктрина, соглас­но которой общество само способно регулировать свои ориен­тиры и коллективное воспитание не нужно?

– История показывает, что абсолютной демократии не существует. Опыт Древней Греции свидетельствует: «власть толпы» без четких ориентиров и ценностей ведет к хаосу. Когда люди руководствуются лишь личными интересами, без общих принципов и нравственных норм, общество теряет целостность. Поэтому система моральных ценностей необходима для гармоничного развития и поддержания порядка.

Некоторые считают, что общест­во может само регулировать ценности без внешнего вмешательства. Но на практике это приводит к тому, что ориентиры задает самая активная, но не всегда позитивная часть. Без системы, четко очерчивающей границы допустимого, велик риск упадка моральных и культурных норм. Коллективное воспитание помогает обществу устанавливать и поддерживать нормы, передавая их поколениям. В Скандинавии, например, государство и семья вместе формируют моральные принципы у детей, что минимизирует влияние деструктивных элементов и укрепляет стабильность.

Опыт показывает: где воспитание основывается только на семье, часто возникают проблемы моральной дезориентации молодежи и распада социальных связей. Без четких ориентиров дети легко попадают под влияние агрессивных идеологий. Поэтому роль государства в регулировании моральных и культурных ценностей важна и необходима. Коллективное воспитание через школу, общественные организации и культурные учреждения создает устойчивый фундамент, поддерживая целостность общества и преемственность позитивных традиций.

Наверняка вы помните скандал, когда в одну из казахстанских школ приехала некая целительница... Так вот, чтобы подобного больше не случалось, необходимо разработать четкие правила и регламент для допус­ка сторонних лиц в образовательные учреждения. Визиты целителей и других людей, не связанных с образованием, должны строго регулироваться и допускаться только при наличии согласования на уровне департамен­та образования. Необходимо введение обязательной сертификации и проверок. Любая инициатива, связанная с проведением мероприятий в школах, должна проходить обязательную проверку на соответствие образовательным стандартам. Только люди с подтвержденной квалификацией в педагогике, психологии и смежных областях должны иметь право на взаимодействие с учениками.

Однозначно нужно применение санк­ций к руководству школ за несоблюдение регламента. Вседозволенность и отсутствие наказания – самые деструктивные элементы по разрушительной мощности, что негативно влияет на наст­роения общества в целом. И конечно, необходимо усилить работу по развитию у детей навыков критического мышления и умения отличать факты от псевдонауки, по внедрению в учебные программы курсов по критическому мышлению и обу­чению навыкам распознавания манипуляций и дезинформации. Это поможет детям и подросткам формировать независимое мнение и защитит их от влияния псевдонаучных идей.

– Вопросы из области риторичес­ких: что делать, как нам оздоровиться, с чего начать?

– Чтобы добиться реальных изменений в обществе и решить проблемы, которые поднимаются в нашем интервью, необходимо перейти от общих рассуждений и стратегий к конкретным действиям. Речь не о многостраничных концепциях или абстрактных лозунгах, а о точных и конкретных шагах, которые можно измерить и оценить. Важно начать с четкого понимания: кого мы хотим видеть, какими должны быть «казахи будущего»? Под «казахами будущего» я подразумеваю всех граждан страны – обладателей бирюзового паспорта, независимо от этнической принадлежности – граж­дан Казахстана, которые уверенно владеют родным и иностранными языками, способны критически мыслить, социально адаптированы, физически здоровы и конкурентоспособны на мировом уровне. Мы должны создать образ успешного гражданина, показать, что «быть казахом» (в более широком смыс­ле – обладателем казахстанского паспорта) – это престижно и достойно.

Следовательно, мы должны сформулировать ответ на вопрос: «Какой идеальный портрет выпускника школы представляет государство?» Какими качествами он должен обладать, чтобы соответствовать ожиданиям и потребностям современного общества и общества будущего?

Говоря о конкретных шагах, я предлагаю переход к измеримым результатам, то есть внедрять бизнес-подходы – какой будет получен результат на затраченные деньги?! Вместо абстрактных отчетов и формальных показателей, таких как количество проведенных мероприятий или написанных отчетов, чиновники должны перейти к конкретным критериям оценки: какими навыками должен обладать выпускник казахстанской школы в 17–18 лет, какие компетенции и знания он должен иметь?

Например, это уровень владения иностранным языком, математическая и естественно-научная грамотность, физическая подготовка, интеллектуальные способности, наличие навыков критического мышления, наличие базовой профессии на момент окончания школы – электрик, специалист в SMM, программист, повар, водитель, механик, оператор беспилотных систем (управление дронами) или другое. То есть я считаю, что чиновники должны быть сфокусированы на конечном результате, а не на процессе.

Система образования должна работать не как бюрократичес­кая структура, а как бригада профессионалов, нанятая для выполнения конкретных задач. Государство как «заказчик» оплачивает их труд, и нас, как «заказчиков», должно интересовать не количество подготовленных отчетов или проведенных встреч, а итоговый результат. Как в ремонте нас интересует не количест­во уложенного кафеля за час, а качество готовой кухни, так и в образовании нас должны интересовать конкретные результаты: готов ли выпускник к самостоя­тельной жизни, обладает ли он необходимыми знаниями и навыками?