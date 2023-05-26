Обеспечить устойчивость и взаимосвязанность Свежий выпуск 26 мая 2023 г. 4:40 21 Алия Ильясова Парламентарии стран – членов ОБСЕ поддерживают казахстанскую инициативу о развитии транзитно-транспортного потенциала. В Баку состоялась международная конференция: «Роль национальных парламентов в обеспечении безопасности и стабильности посредством «зеленой» экономики, взаимосвязанности и устойчивого развития», организованная Парламентской ассамблеей ОБСЕ совместно с Милли Меджлисом Азербайджанской Республики. В ее работе приняли участие руководители парламентов ряда стран, члены правительства Азербайджана, а также председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь организации Роберто Монтелла. Парламентарии ОБСЕ обсудили актуальные вопросы повышения стабильности поставок за счет содействия международным перевозкам и торговле, а также роль «зеленых» концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики. Модератор конференции – заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Специальный представитель ассамблеи по Целям в области устойчивого развития Аскар Шакиров отметил, что мир столкнулся с серьезным кризисом в области безопасности за последние десятилетия. Урон, нанесенный глобальным цепочкам поставок в результате пандемий, конфликтов, экстремальных климатических воздействий и стихийных бедствий, со всей очевидностью выявил настоятельную необходимость коллективной работы парламентариев ОБСЕ, а также важность согласования этих усилий с достижением Целей в области устойчивого развития. – Наша миссия как парламентариев состоит в том, чтобы претворять эти намерения в конкретную и дальновидную глобальную политику, мобилизовывать необходимые ресурсы и обеспечивать подотчетность наших правительств, – подчеркнул казахстанский сенатор. Площадка конференции позволила парламентариям ОБСЕ обменяться мнениями и обсудить наилучшие практики в области устойчивого развития и взаимосвязанности в регионе ОБСЕ. Участники конференции приветствовали инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Совета по устойчивой взаимосвязанности в целях эффективного развития транзитно-транспортного потенциала стран-участниц. В ходе состоявшихся дискуссий, сообщает пресс-служба Сената, была отмечена важность формирования эффективных транспортных коридоров для развития взаимосвязанной и устойчивой глобальной экономики, а также актуальность развития Транскаспийского международного транспортного коридора как инструмента стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ. #ОБСЕ #РК #конференция #парламентарии