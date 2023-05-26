Обеспечить устойчивость и взаимосвязанность

В Баку состоялась международная конференция: «Роль национальных парламентов в обеспечении безопасности и стабильности посредством «зеленой» экономики, взаимосвязанности и устойчивого развития», организованная Парламентской ассамблеей ОБСЕ совместно с Милли Меджлисом Азербайджан­ской Республики.

В ее работе приняли участие руководители парламентов ряда стран, члены правительства Азербайджана, а также председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генеральный секретарь организации Роберто Монтелла.

Парламентарии ОБСЕ обсудили актуальные вопросы повышения стабильности поставок за счет содействия международным перевозкам и торговле, а также роль «зеленых» концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики.

Модератор конференции – заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Специальный представитель ассамблеи по Целям в области устойчивого развития Аскар Шакиров отметил, что мир столк­нулся с серьезным кризисом в области безопасности за последние десятилетия.

Урон, нанесенный глобальным цепочкам поставок в результате пандемий, конфликтов, экстремальных климатических воздействий и стихийных бедствий, со всей очевидностью выявил настоятельную необходимость коллективной работы парламентариев ОБСЕ, а также важность согласования этих усилий с достижением Целей в области устойчивого развития.

– Наша миссия как парламентариев состоит в том, чтобы претворять эти намерения в конкретную и дальновидную глобальную политику, мобилизовывать необходимые ресурсы и обеспечивать подотчетность наших правительств, – подчерк­нул казахстанский сенатор.

Площадка конференции позволила парламентариям ОБСЕ обменяться мнениями и обсудить наилучшие практики в области устойчивого развития и взаимосвязанности в регионе ОБСЕ.

Участники конференции приветствовали инициативу Президента Казахстана Касым-Жомарта­ Токаева о создании в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Совета по устойчивой взаимосвязанности в целях эффективного развития транзитно-транспортного потенциала стран-участниц.

В ходе состоявшихся дискуссий, сообщает пресс-служба Сената, была отмечена важность формирования эффективных транспорт­ных коридоров для развития взаимосвязанной и устойчивой глобальной экономики, а также актуальность развития Транскаспийского международного транспортного коридора как инструмента стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ.