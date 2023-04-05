Обыграть рулетку

Не в пример большинству отраслей мировой экономики игорный бизнес за двухлетие ковидного локдауна не только не потерял в «весе», а наоборот – вырос и окреп. В особенности та его часть, которая обретается в виртуальной реальности – так называемый онлайн-гемблинг.

В США, например, выручка от онлайн-казино за первый квартал прошлого года на 15% превысила сборы за тот же период 2021-го и превзошла полученный результат за весь 2020-й. Валовой доход от виртуальных азартных игр в Италии резко вырос с началом вес­ны 2020-го, после ввода в стране строгого карантина. В мае того же года он достиг 110 млн евро, а уже через год был зафиксирован пик в 161 млн евро.

В Великобритании рынок онлайн-гемблинга в 2021-м по сравнению с предыдущим периодом дал рост дохода на 7,5%. И в целом по странам Евросоюза тот же показатель вырос на 19%.

Это только начало, обещают аналитики Европейской ассоциации азартных игр и ставок. Игорный бизнес онлайн вышел на позиции одного из быстро­растущих секторов, и, по прогнозам, впредь общемировой рынок будет ускоряться с годовым приростом почти на 11%.

Но не только обстоятельства неодолимой силы, преподнесенные пандемией, сослужили добрую службу предпринимательству на азарте, сам бизнес тоже не стоял на месте. Благодаря новым цифровым технологиям обогащались интерфейсы игровых платформ, так что теперь они становятся все ближе к реальному миру, а это привлекает на онлайн-площадки даже профессиональных игроков.

С освоением технологических разработок в виде криптовалюты, дополненной и витруальной реальности, искусственного интеллекта и улучшением функций безопас­ности онлайн-казино расширяют линейку своих предложений. А ключевым фактором продвижения интернет-гемблинга сегодня становится растущий спрос на мобильные азартные игры.

Нельзя, но можно

Описать с той же доскональностью состоя­ние онлайн-рынка азарт­ных игр в Казахстане едва ли представляется возможным.

Де-юре его вообще нет и быть не может, поскольку Закон «Об игорном бизнесе» запрещает деятельность интернет-казино. Не допус­кается их реклама, как любых других товаров и услуг, запрещенных к произ­водству и реализации в стране.

По факту же дос­туп к нелегальным игровым интернет-ресурсам в стране не ограничен. Нат­кнуться на рекламу виртуального казино, а следовательно, вступить в игру, можно легко и даже случайно: достаточно бывает зайти на сервис для просмотра кинофильмов или открыть один из видеохостингов – они зачас­тую оказываются партнерами-аффилиатами игорных сайтов.

В постоянном доступе в Казахстане находятся интернет-ресурсы как минимум четырех крупных иностранных компаний, содержащих онлайн-казино. Еще и внутри страны действуют многочисленные незаконные игровые площадки, на которые новые клиенты привлекаются через мессенджеры и социальные сети.

Однако достоверно оценить масштаб деятельности теневых организаторов азартного досуга на территории нашего государства – зарубежных и местных – не могут и в национальной Ассоциации по защите прав граждан в сфере игорного бизнеса.

– Статистика, позволяющая проанализировать объемы нелегального рынка, официально не ведется, – объясняет руководитель ассоциации Бадри Шаи­нидзе. – Хотя общие сведения установить вполне возможно, в том числе через объемы транзакций, производимых гражданами за рубеж для участия в азартных играх. Три последних года мы регулярно запрашиваем эту информацию в Нацбанке, агентствах по финансовому мониторингу и регулированию и развитию финансового рынка. Ответ всегда один: данных нет.

Игра по-крупному

Проведя собственное исследование рынка, в правозащитной организации установили, что больше трети в его структуре занимают именно онлайн-казино, уступая первую позицию только официально разрешенному тотализатору на спорт.

Объем нелегального сектора игорного рынка в Казахстане, по самым скромным подсчетам, только в 2021 году достигал 150 млрд тенге. При этом число активных казахстанских пользователей на самом популярном из подпольных интернет-ресурсов, организующем покерные турниры, может составлять 15 тыс. человек.

– Причина популярности онлайн-гемблинга в Казахстане, а она действительно высокая, связана с историей букмекерских контор, – продолжает Бадри Шаинидзе. – За пять лет, вплоть до 2019 года, они развивались в стиле розничной торговли, то есть в шаговой дос­тупности для потребителей, и предлагали игры, по алгоритму схожие с современными интернет-казино. Изменения в закон об игорном бизнесе ввели запрет на так называемые быстрые игры и ограничили ставки на пари. Вот тогда большинство игроков и переключилось на онлайн-сервисы.

Не спасли ситуацию и существовавшие к тому времени с десяток лет игорные зоны, предназначенные для официальных офлайн-казино. Сейчас они переживают и вов­се не лучшие времена. В прошлом году действующими числились пять игорных домов в Конаеве и один в Щучинске. Часть заведений либо временно закрыта, либо находится на стадии банкротства.

– По нашим данным, около 75% посетителей казино в городе Конае­ве представляют Алматинскую агломерацию, схожая картина в Щучинске, – сообщает руководитель правозащитной организации. – Это говорит о том, что деятельность игорных зон ограничена территориально – из-за удаленности они не могут удовлетворять потребность большинства казахстанцев, желающих играть. Это еще один аргумент в пользу интернет-казино.

«Многорукие бандиты»

Основной проблемой, происходящей от нелегальных игорных интернет-ресурсов, в правозащитной ассоциации называют нарушение прав и интересов граждан, обеспечить которые в существующих правовых рамках нереально.

– Мы получаем десятки жалоб от людей, чьи права были нарушены организаторами азартных игр, и подавляющее большинство из них приходится на онлайн-казино, – продолжает Бадри Шаинидзе. – Есть, например, факт, когда гражданин проиграл на сайте 50 миллионов тенге, а в общей массе проигрыш казахстанцев, по нашим данным, может превысить 400 миллионов. Сумма выигрышей, которые предназначались к выплате, но не были получены, достигает 80 миллионов тенге. Помочь пострадавшим в подобных ситуациях немного шансов, хотя бы потому, что невозможно установить данные о компаниях и лицах, организующих деятельность онлайн-казино на территории нашей страны.

Немного эффекта до сих пор давали и все известные инструменты контроля нелегального игорного бизнеса. Кропотливая работа спец­органов по блокировке ссылок на незаконные веб-сайты заканчивается всегда одинаково: организаторы перерегистрируют ресурс и вновь выводят свое казино в интернет-пространство Казахстана. При желании и небольших навыках сами пользователи могут обходить ограничения, используя специальное программное и аппаратное оборудование.

Не срабатывают и ловушки для «игровых» денег, которые уходят заграничным операторам. Отличить денежные переводы, предназначенные для участия в онлайн-казино, почти невозможно – свои компании организаторы регистрируют как не имеющие отношения к игорному бизнесу, а ставки маскируются под оплату покупок в интернет-магазине.

И пока борьба с незаконным игорным бизнесом в нашей стране больше напоминает стрельбу из пушки по воробьям. Даже в Ассоциа­ции по защите прав пострадавших игроков заговорили об умеренной легализации онлайн-казино, которая как раз и смогла бы обеспечить больший простор для контроля и управления «азарт­ным» предпринимательством.

Нет тела – нет дела

В концепции проекта новых поправок в законодательство РК по вопросам игорного бизнеса, которые сейчас готовятся к обсуждению, регуляторная роль государства сформулирована так: «Задачей государствен­ного регулирования игорного бизнеса, в отличие от других сфер экономики, является не стимулирование его развития, а удовлетворение минимального спроса граждан на игру путем разрешения игр на деньги в ограниченном объе­ме и строго контролируемом государством».

Такая позиция власти в вопросах управления игорной индуст­рией – в меру лояльная, но и строго ограничительная – вполне соответствует «духу времени». Но особенность ситуации, сложившейся в Казахстане, состоит в том, что здесь вызрели сущест­венный сегмент практически неуправляемого бизнеса и огромный спрос на игру, который удовлетворяют неподконтрольные дилеры.

Реальное положение дел в отрасли такое, что она на треть остается криминогенной средой, и одних только «бумажных» барьеров для защиты общества и государства от подпольного рынка определенно не хватает, поэтому борьба с незаконным интернет-гемблингом остается, по сути, формальной.

– Реальной возможностью для противодействия незаконному бизнесу могла бы стать легализация онлайн-казино, – утверж­дает Бадри Шаинидзе. – Но она должна иметь ряд ограничений, в их числе технические регламен­ты по содержанию и видам игр, их контенту, регулирование минимальных и максимальных ставок, нормы отбора участников, ответственность оператора и монополия с использованием государственного ресурса. К примеру, оператору следовало бы вменить обязательства по автоматической блокировке незарегистрированных онлайн-казино, а уполномоченным органам – аттестацию игр на возможные риски.

«Обелить» подпольный бизнес, считают эксперты правозащитной ассоциации, – все равно что признать существование очевидного: азартные игры в Казах­стане стали максимально дос­тупными для людей любых возрас­тов, материальных возможностей и рисков зависи­мости, из страны безвозвратно утекают миллиарды народных тенге, клиентов дис­танционных казино оби­рают игорные мошенники, а растущая лудомания не заме­чается – как говорится, «нет тела – нет дела».

Разумеется, введение онлайн-казино в законодательное поле, если об этом встанет однажды воп­рос, должно быть крайне щепетильным и осторожным, с проработкой всех условий ведения бизнеса. Впрочем, изобретать в этом деле собственный велосипед Казах­стану точно бы не пришлось – сейчас дос­таточно удачных мировых практик и успешного опыта стран, выбирающих разумный вектор развития игорной индуст­рии – не повального запрета, а подконт­рольного допущения. Среди них Южная Корея, Финляндия, Сингапур, Великобритания и США. Государственное регулирование игровых онлайн-площадок ввели Украина и Беларусь.

– Новые поправки в наше национальное законодательство, регулирующее игорный бизнес, пока так далеко не заходят, – резюмирует собеседник. – В законопроекте больше положений, которые усиливают ответственность и вносят новые обязательства для бизнеса. О расширении отрасли речи не идет.