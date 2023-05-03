«Вложись, построй, а мы тебя снесем...»

Несколько лет назад улицы мегаполиса стали интенсивно застраи­ваться торговыми киосками и павильонами. Легкие и не очень конструкции различных конфигураций и фасонов за считанные дни возникли в самых неожиданных местах: зачастую даже там, где, казалось бы, и локация не самая подходящая, да и территория по площади маловата.

Перекрестки, газоны, детские площадки во дворах жилых домов, парки и скверы были отданы городскими властями на откуп уличной торговле. И это в городе, где и без того торговые центры, бутики, магазины и магазинчики буквально на каждом шагу.

Кто-то открывал кофейни, кто-то приглашал отведать фаст-фуд, полакомиться мороженым, утолить жажду прохладительными напитками и даже приобрести незатейливый ширпотреб. Недоумевающим горожанам такое торговое нашествие объяснили стартом проекта по развитию предпринимательства «1 000 торговых точек».

Оказалось, к делу подключилось АО «Социально-предпринимательская корпорация (СПК) «Shymkent» («Шымкент»), развернувшая масштабный бизнес на землях города. Но спустя время специалисты департамента по управлению земельными ресурсами Шымкента выяснили, что делалось это в нарушение норм закона, о чем предприниматели не предполагали.

– Акимат и СПК «Shymkent» организовали конкурс, – рассказывает владелец магазина бытовой химии Саид Налибаев. – Проводился своего рода аукцион на получение земельного участка. На начальном этапе была установлена цена в 21 тысячу 144 тенге за квадратный метр. Мы приняли в нем участие и вложились деньгами. А сейчас на ровном месте государственный орган соз­дает проблемы, требуя снести торговые конструкции. Но ведь это означает, что мой бизнес прекратит сущест­вование. Я создал клининговую компанию, продаю бытовую химию отечественных производителей. В конце концов у меня работают люди. Куда им сейчас идти?

На распутье находится и финансовый директор маленького предприятия, занимающегося торговлей мясом, Бясси Мамедова. Она очень эмоционально рассказывает, что в зону пристального внимания конт­ролирующих органов ее магазинчик попал после того, как на него поступила жалоба.

– Как может на нас жаловаться человек, который даже не живет в этом районе? – возмущается Бясси Мамедова. – Нам даже не показали это заявление. Да и откуда горожанину знать кадастровый номер нашего земельного участка, который указан в жалобе? Получается, эта информация находится в открытом доступе, каждый может ее получить? И сразу суд, сразу решение – снести. Зачем тогда акимат вообще затевал все это, если не дают спокойно работать?!

Так и не найдя ответы на многочисленные вопросы, но четко осознавая мрачную перспективу для своего бизнеса, предприниматели обратились за помощью и защитой в Палату предпринимателей Шымкента. Тут-то и выяснилось, что инициатором изъятия земельных участков стал Шымкентский городской департамент по управлению земельными ресурсами.

– Мы провели проверку законности выделения земельных участков и выяснили, что на них должны были реализовываться инновационные проекты, но в реальности ничего подобного нет, – пояснил руководитель отдела мониторинга земель департамента по управлению земельными ресурсами Шымкента Дархан Мухамедиев. – К тому же на расположение некоторых объектов жалуются горожане. На основании Земельного кодекса уже поданы исковые заявления в экономический суд. В данное время часть исков удовлетворена в полном объеме, еще часть рассматривается.

Дархан Мухамедиев не скрывает, что земли у предпринимателей все равно заберут, ибо выданы они с нарушением существующего земельного законодательства. По его словам, СПК «Shymkent» вообще не имела права их выдавать. Такую позицию поддерживает и городская прокуратура.

– Надо понимать, что имеются судебные акты, судом дана оценка ситуации, хотя решения и не вступили еще в законную силу и в дальнейшем могут быть пересмотрены в апелляционной инстанции, – комментирует ситуацию старший помощник прокурора города Нуржан Нурлан-улы. – Сейчас, когда отменено постановление акима города о предоставлении этих участков во временное пользование социально-предпринимательской корпорации, отменены договоры, на основании которых СПК передавало земельные участки в доверительное управление непосредственно бизнесу, получается, что все земли вернутся государству.

По сути, вины предпринимателей нет, но если постановление акимата признано незаконным, то и дальнейшие действия с этими земельными участками считаются противоправными и подлежат отмене.

По данным АО «СПК «Shymkent», в рамках проекта «1 000 торговых точек» в доверительное управление на конкурсной основе было передано 48 земельных участков сроком до 10 лет. В корпорации продолжают настаивать на том, что ими двигали благие намерения – желание помочь начинающим предпринимателям в создании и развитии бизнеса вполне законными методами.

Тут даже уверены, что у них это получилось, ведь земельные участки полностью остались в государственной собственности, переданы на выгодных условиях во временное доверительное управление.

– На момент организации проекта «1 000 торговых точек» в 2019 году и предоставления земельных участков никаких замечаний не было, – говорит заместитель председателя правления АО «СПК «Shymkent» Ерлан Каттабеков. – Земля распределялась прозрачно, в соответствии с законом. Основной довод департамента по управлению земельными ресурсами в суде заключается в том, что территории выделялись без проведения аукциона. Однако там не учитывают того факта, что данным проектом земельный участок предпринимателю не продается, то есть он полностью остается в государственной собственности. Решение принималось после рассмотрения вопроса на заседании городской земельной комиссии. Имеется соответствующее постановление городского акимата, то есть предоставление земель законно.

В СПК ссылаются на то, что для Шымкента реализация проекта «1 000 торговых точек» дала очевидный эффект, позволив открыть более 200 новых рабочих мест. Бизнес вложил в экономику города свыше 750 млн тенге.

– Никаких возражений ни с чьей стороны не было, – продолжает Ерлан Каттабеков. – Теперь в связи с тем, что открылся новый департамент по управлению земельными ресурсами, вдруг выясняется: трактовка закона, дескать, должна быть иной. Мы всегда поддерживаем бизнес, но, к сожалению, некоторые госорганы этому препятствуют... Сейчас встал вопрос об изъятии земель через суд. Это как минимум несправедливо. В этих торговых точках работают в том числе социально незащищенные горожане. Если обратиться к вопросу земли, то следует сказать, что участки, которые мы распределяем, остаются на балансе городского акимата, а у СПК эти земли находятся только в доверительном управлении.

По данным земельной инспекции, предстоит разобраться в судьбе 265 участков. Часть из них была отдана в доверительное управление, другие – проданы. Пока в суд направлено 23 иска. Специализированным межрайонным экономическим судом Шымкента вынесено четыре решения об удовлетворении исковых требований департамента.

Суд первой инстанции признал договоры аренды земельных участков недействительными, тем самым заморозив работу торговых точек. Предприниматели намерены обжаловать решения в апелляционной инстанции, хотя и понимают, что это потребует больших финансовых затрат, много времени. Да и бизнес свой они начинали в надежде на то, что будут работать на законных основаниях, а не ходить по судам.

– В чем наша вина? – задается вопросом Саид Налибаев. – Это была программа по вовлечению в бизнес горожан, исходившая от городских властей. Пришли в массе своей молодые люди, которыми двигало желание найти себя в сфере предпринимательства, обеспечить достаток семьям и создать рабочие места. Мы брали кредиты, вкладывались в оборудование, проходили обучение. Куда теперь со всем этим?

В СПК заявляют о готовности отстаивать права предпринимателей, осознавая, что признание судом нескольких договоров недействительными несет риски, что по оставшимся объектам может установиться такая же судебная практика.

В надзорном органе советуют участникам проекта «1 000 торговых точек» обращаться в суд с исковыми заявлениями к СПК в рамках гражданского законодательства, чтобы возместить свои финансовые затраты и даже взыскать моральный ущерб.

На мой вопрос, понесут ли ответственность чиновники и все те, кто причастен к реализации изначально провального проекта, не имеющего под собой законного основания, Нуржан Нурлан-улы ответил, что требуется тщательное изучение, поскольку есть определенные нюансы, например, существуют сроки исковой давности.

Председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции палаты предпринимателей Шымкента Мелис Сейтжанов встал на сторону предпринимателей, полагая, что проект направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, и на­деется, что еще есть шанс привести все в соответствие с законом, не разрушая налаженного бизнеса.

– Во многих точках организовано семейное дело, программа явно способствует развитию самозанятости безработного населения, – говорит Мелис Сейтжанов. – Создаются рабочие места, привлекаются частные инвестиции, наблюдается положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства. Это способствует увеличению поступлений налогов в местный бюджет, что делает сферу уличной торговли более прозрачной. Регулирование данных вопросов поз­воляет бороться с теневой экономикой. К слову, аналогичный проект на протяжении нескольких лет довольно успешно осуществляется в Астане.