Поля на голодном пайке

Рассада ранней капусты, овощей и бахчевых культур высажена в поле без необходимой для нормального роста подкормки минеральными удобрениями.

В одном только Жетысайском районе под раннюю капусту отвели 1 180 гектаров. 14 500 га занимают овощные и бахчевые культуры, которым незамедлительно требуется подкормка ам­миачной селитрой.

В буквальном смысле со дня на день начнется посев хлопчатника, но как выводить технику в поле, если нет ни грамма удоб­рений?

– При посеве семян надо обязательно вносить 200 кило­граммов аммиачной селитры на один гектар хлопчатника, иначе не стоит рассчитывать на приличный урожай, – сокрушается руководитель КХ «Сапар-ата» Даулет Сапаров, поле которого расположено в сельском округе «Атамекен» Жетысайского райо­на. – Через 40 дней столько же «аммофоски» понадобится для подкормки. У меня сто гектаров пашни. Представляете, сколько требуется удобрений? Купить их за деньги я не могу, таких средств сегодня просто нет. Обычно удобрения приобретали в АО «КазАзот», подавая переводную заявку. Но как это сделать, если ГИСС (Государственная информа­ционная система субсидирования. – Прим. ред.) ее ни в какую не принимает?

У руководителя КХ «Асан-ата», расположенного в сельском округе «Макталы», Оспана Асанова та же проблема.

– Уже столько раз пытался, ничего не получается, – сокрушается, рассказывая о своих злоключениях фермер. – В базе данных нет агрохимкартограммы, и система не позволяет из-за этого подать заявку. На мое поле полагается порядка двух миллионов тенге субсидий на удобрения. Это очень хорошая помощь со стороны государства, но получить ее не могу. Да я не один такой, ни у кого не получается!

Главный специалист отдела сельского хозяйства Жетысайского районного акимата Нуртас Турсымбеков подтверждает, что на начало текущей недели ни один хлопкороб района так и не смог подать заявку на получение субсидий на минеральные удобрения. А их в районе – около 8 тыс.

Да что там в районе, если в целом по Туркестанской области по состоянию на понедельник, 17 апреля, подано всего 446 заявок. Из них одобрено семь на общую сумму 3,8 млн тенге.

По информации специалиста отдела растениеводства областного управления сельского хозяйства Акторе Туймебекова, в этом году к проведению весенне-полевых работ регион подготовился как никогда вовремя. Еще в феврале было издано постановление областного акимата о выделении финансирования на субсидирование фермеров, утверждены соответствующие нормы.

На возмещение из бюджета области части затрат на покупку минеральных удобрений в общей сложности предусмотрели 6,5 млрд тенге, предназначенных на субсидирование 71,1 тыс. тонн удобрений. Этого объема достаточно на 331 тыс. га пашни.

Между акиматом Туркестанской области и «КазАзотом» заключен меморандум о поставке 60 тыс. тонн аммиачной селитры на сезон 2023 года. Удобрения лежат на складах. Их еще с осени стало накапливать АО, учитывая ранние сроки начала посевной на юге.

Подавляющее большинство (90%) земледельцев региона приобретают удобрения по переводным заявкам. Это связано с тем, что здесь много мелких сельхозпроизводителей, имеющих 1–2 га гектара пашни и, как следствие, их финансовое положение не позволяет оплатить 100-процентную стоимость. По полной стоимости аграриям Туркестанской области отгружено только 768 тонн удобрений.

– Исторически сложилось так, что на юге ждут приема переводных заявок, то есть заключают договоры на получение удобрений с отечественными заводами и на их основании подают заявку с просьбой перечислить причитающиеся им субсидии, – поясняет заместитель генерального директора АО «КазАзот» Тахмина Нагуманова. – Эти средства поступают не сразу, завод ждет, но у агрария есть возможность после поступления заявки в личный кабинет по электронной системе и оплаты оставшейся части стоимости получить весь объем удобрений.

В текущем же году система не работает должным образом. Мы не видим на ее платформе, подтверждена ли та или иная заявка, там нет никакой подписи электронной, никакого штампа. Но мы все же по трем заявкам обеспечили отгрузку, чтобы посмотреть результат в пилотном режиме.

Тахмина Нагуманова считает, что земледельцы юга могут остаться этой весной без удобрений. Ее вывод зиждется на изучении функционала ГИСС, информационной системы, разработанной на платформе gosagro.kz. по инициативе Минсельхоза. С начала текущего года она заменила привычную для аграриев страны площадку Qoldau.kz, введенную в 2019 году для регулирования процесса выдачи субсидий.

У Тахмины Утагалиевны слишком много замечаний по функционалу ГИСС, который, по ее мнению, ничем не отличается от бумажной заявки.

– Все вручную делается, все данные вбиваются, – говорит Тахмина Нагуманова. – Разве что сам вход в программу осуществляется при помощи ЭЦП, а дальше – все вручную. Нет даже автоматизированных норм субсидий: земледелец находит в каталоге нормы на свое поле на каждый вид удобрений и каждую культуру. С 1 января вступило в силу требование наличия агрохимических карт на земельные участки, которых у многих аграриев на юге нет. И изменение в приказ о том, что эти картограммы убирают, не внесено, хотя обещали еще в прошлом году. Юридически это требование действует до сих пор. В системе аграрии не видят электронные карты своих полей, чтобы подкрепить их. Проблема – с базой данных. И теперь Минсельхоз опять идет на то, чтобы дать отсрочку до конца года по картограммам. Сейчас подать заявку можно будет без них, а потом до конца года оцифровать и прикрепить. А если площади не будут совпадать, что тогда? Кто будет пересчитывать субсидии и возвращать их? Начнется такая неразбериха...

Между тем аграрии Туркестанской области за сезон подают в АО «КазАзот» примерно 15–17 тыс. заявок. И если представить, что их оформлением «вручную» займутся в управлении сельского хозяйства... К тому же есть огромный риск допустить ошибку при отсутствии автоматизации. Но, похоже, все идет к тому.

– Программа в том виде, в каком она сейчас находится, не заработает, – утверждает Тахмина Нагуманова. – Пообещали, что с понедельника в регионы приедут специалисты, которые будут помогать подавать заявки. Я вижу, что это не решит проблему, ведь у многих товаропроизводителей земли оформлены на физлиц по ИИН, а программа не предусматривает прием заявок от физических лиц, то есть многие вообще не смогут подать заявки, рискуя остаться без удобрений.

Посевную, которая впервые проходит без удобрений, в областном управлении сельского хозяйства Туркестанской области тоже связывают с тем, что земледельцы не подали заявок на получение субсидий при помощи электронной системы.

– Много обращений и жалоб со стороны дехкан, которые не могут оформить заявки на получение субсидий через ГИСС, – поясняет Акторе Туймебеков. – Это оказалось невозможно в силу разных проблем: у кого-то расчет неверный, нет электронной карты поля, агрохимкартограммы. Мы провели семинары по поводу подачи заявок, обучили земледельцев еще на прошлой неделе. Предложения свои по оптимизации работы системы в «КазАгро» отправили. Ситуация складывается очень напряженная. Представьте только: в разгар посевной одобрено всего семь заявок... Все споткнулись о ГИСС.

Задумав разработку информационной системы, в Минсельхозе уверяли, что она не просто расширит функционал по сравнению с Qoldau.kz, но и станет бесплатной для пользователей. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев даже сейчас, когда обрушился поток критики на его «детище», продолжает настаивать, что, несмотря на «технические моменты, требующие решений», «система работает и подходы ее вполне правильные». Проблему же главный аграрий страны видит в самих фермерах, которые так и не удосужились привести в порядок документы на свои земельные наделы, не установили четких границ участков и не научились пользоваться платформой.

Впрочем, первые сообщения о том, что новая информационная система «сырая», не доработана, и пользоваться ею практически невозможно, в социальных сетях появились еще зимой.

Один из тех, кто в числе первых протестировал программу, стал Болатбек Нажиметдинулы, в недавнем прошлом успешный садовод, а сейчас депутат Мажилиса Парламента РК. Парламентарий отмечает: если бы в Минсельхозе прислушались к замечаниям, все можно было бы исправить.

– Людей загнали на одну площадку, не дав им выбора, несмотря на то, что платформу так и не довели до ума, – заявляет Болатбек Нажиметдинулы. – Это все равно, что купить автомобиль без колес – как хочешь, так и двигайся. Никто не слышит многочисленных жалоб со стороны сельхозпроизводителей, вынужденных тратить время на тысячную попытку зайти в систему, вместо того, чтобы пахать и сеять. Не понимаю: зачем надо было Минсельхозу усложнять жизнь аграриям, которая и так не сахар? В прошлом году рост АПК составил в Казахстане 109%. Уверен, к осени мы все увидим спад. И во многом это будет результатом неэффективной работы Минсельхоза, включая разработку мертвой платформы ГИСС.

В областном управлении сельского хозяйства Туркестанской области тоже обеспокоены возможным спадом валового сбора сельхозпродукции.

– То, что озимые не подкормили, капусту не удобрили, скажется на урожайности, – убежден Акторе Туймебеков. – Мы прогнозируем огромные потери. Снижение урожая составит примерно полтора раза по сравнению с прошлым годом. В 2022-м валовой сбор составил 4,5 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Вот и считайте. Недоберем, если и дальше так пойдет, примерно 1,4 миллиона тонн. Сейчас многие хлопкоробы обращаются с вопросами, не понимая, что им делать: сеять или ждать решения вопроса?