«Очень женское»: Динара Сатжан рассказала об интервью с Верой Брежневой

Звезды
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Дана Аменова
корреспондент

Экс-участница группы «ВИАгра» в ходе беседы поразмышляла о женском счастье и секретах красоты, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан в соцсетях опубликовала фрагмент интервью с популярной украинской певицей в преддверии ее визита в Астану.                       

«В прошлый приезд мы записали с Верой интервью, и оно получилось очень женским. Про то, как быть сильной, могущественной и красивой одновременно. Некоторые писали «А где политические вопросы? Про войну?» Вот я заметила, что негативные люди всегда ищут токсичный контент. Он им нужен как воздух», – посетовала знаменитость.

Многие подписчики в комментариях под постом выразили восхищение жизненным принципам исполнительницы хитов «Любовь спасет мир», «Реальная жизнь», «Хороший день» и других композиций. Их реакция не заставила себя долго ждать.

- «Позвольте не согласиться с Вами в части токсичности людей, желающих узнать мнение Веры о войне на ее родине. Полагаю, что людьми не движет любопытство. Зачем сразу в их адрес такой нелицеприятный отзыв?;

- «Вера такая настоящая: красивая, талантливая, мудрая!»;

- «Заметили какая она естественная, нет пластических операций, эти морщинки даже её красят»;

- «Тоже хочу туда, где после 40»;

- «Брежнева выглядит на 25-30 лет, ну никак на 41»;

- «Классное интервью получилось, такое женское и теплое, у нее естественная красота».

#соцсети #интервью #Динара Сатжан #Вера Брежнева

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