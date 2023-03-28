Около 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Саудовской Аравии
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Аманжолова Айман
По меньшей мере 20 человек погибли, еще 29 получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Асир на юго-западе Саудовской Аравии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Авария произошла из-за неисправности тормозной системы. Потеряв управление, автобус столкнулся с легковым автомобилем, опрокинулся на бок и загорелся. Пострадавшие были доставлены в больницу, расположенную в населенном пункте Укба Шиар неподалеку от места аварии. Большинство пострадавших получили серьезные ожоги, им оказана экстренная медицинская помощь.
Автобус направлялся в Мекку из Хамис-Мушайта провинции Асир.