Около 3 тысяч логопедов-дефектологов не хватает в РК

Об этом рассказали в Министерстве просвещения. Всего по стране 60 тысяч детей имеют проблемы с речью, и их число растет с каждым годом. Также, как и спрос на услуги логопедов-дефектологов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Торгын Ашкенова, мама 7-ми летнего Асфендияра. Женщина рассказывает, что мальчик в свои четыре года говорил только 10 слов. Тогда-то родители и начали водить сына по врачам. Специалисты у ребёнка выявили задержку психо-речевого развития.

«С ним было тяжело. Не все логопеды хотели с нами работать. Потому что, когда ему было 4 года, он говорил около 10 слов только при том, что это было непонятно. Можно сказать, что он только несколько букв выговаривал, и конечно, для меня на тот момент было страшно. В течение двух лет мы ходили к логопеду-дефектологу. Нам откорректировали поведение, поставили речь, буквы. Он сейчас говорит на трех языках», – говорит жительница г. Астаны Торгын Ашкенова.

Специалисты утверждают, что дети с задержкой речевого развития есть в каждой третьей семье. И советуют бить тревогу уже в годик. Ведь в норме ребёнок до двух лет должен произносить не менее 50 слов.

Зейнель Махамбетова, логопед-дефектолог отмечает, что с года до двух лет нужно обязательно следить за динамикой развития речи ребенка.

«Если словарный запас остается на том же уровне, как и был в годик, то тогда обязательно нужна консультация логопеда. Но, лучше пройти всех специалистов, это невролог, комиссия по НПК и логопеда-дефектолога. От одного годика до двух лет ребенок должен знать и проговаривать 50 слов простых: «дай, на, мама, папа, ата, аже», - говорит специалист.

Причины, по которым происходит задержка речевого развития, бывают разными и отследить их не всегда просто. К примеру, некоторые дети могут иметь генетическую предрасположенность. Кроме того, на развитие влияют окружающая среда и стимуляция. Но, специалисты утверждают, современные дети все больше становятся зависимыми от гаджетов, что тоже оказывает немалое влияние на развитие ребенка.

Зейнель Махамбетова считает, что одна из основных причин это – цифровизация.

«То, что дети не имеют общения, не участвуют в диалоговой речи, а также из-за нарушения общей и мелкой моторики. Большинство детей не имеют активный образ жизни. Целыми днями могут сидеть и смотреть телевизоры, гаджеты, играть в телефон. Так как родителям это удобно», – отмечает она.

Сегодня помощь логопеда дети могут получить во всех организациях образования. В казахстанских школах работает порядка 500 специальных классов для учеников с дефектами речи. В стране открыто свыше 220 коррекционных кабинетов. Всего в инклюзивной системе образования работают больше 100 тысяч специалистов. 5 тысяч из них - логопеды. Но потребность намного выше.

«Конечно, в городах, где детское население очень большое, отмечается очередность особенно в кабинеты психолого-педагогической коррекции. Но, сейчас государством ведется политика по расширению сети специальных организаций образования. Работа ведется по охвату детей с особыми специальными образовательными потребностями. Очень такая активная работа», - говорит руководитель управления департамента инклюзивного образования МП РК Бекзат Торекулова.

Виртуальный мир все больше заменяет людям «живое» общение, говорят специалисты. Они также отмечают, что в будущем запущенные логопедические проблемы у ребенка могут привести к проблемам в учебе и развитию комплекса неполноценности. Ведь речь – это один из главных инструментов самоидентификации человека в обществе.

Авторы: Дильназ Думанкызы, Азамат Саметов

Источник: khabar.kz