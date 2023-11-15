Около 40 человек погибли в ДТП в Индии

Происшествия, В мире
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В Индии после падения автобуса с серпантина погибли не менее 38 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

По меньшей мере 38 пассажиров погибли и около 20 получили ранения после падения автобуса с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.

Авария произошла вблизи района Дода, когда следовавший из города Киштвара в Джамму автобус опрокинулся и съехал вниз по крутому склону примерно на 200 метров.

Автобус перевозил 55 пассажиров. Местные власти начали спасательные операции на месте аварии.

"Раненые были доставлены в близлежащие медицинские учреждения для немедленного лечения", - сообщили представители властей.

Вице-губернатор Джамсу и Кашмир Манодж Синх выразил соболезнования в связи с инцидентом.

"Крайне огорчен гибелью людей в результате трагической аварии автобуса в Ассаре, Дода. Мои искренние соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. Поручил властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим", - заявил он.

#гибель #ДТП #автобус #Индия

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