Около 40 человек погибли в ДТП в Индии

В Индии после падения автобуса с серпантина погибли не менее 38 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

По меньшей мере 38 пассажиров погибли и около 20 получили ранения после падения автобуса с серпантина в горном индийском регионе (союзная территория) Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV.

Авария произошла вблизи района Дода, когда следовавший из города Киштвара в Джамму автобус опрокинулся и съехал вниз по крутому склону примерно на 200 метров.

Автобус перевозил 55 пассажиров. Местные власти начали спасательные операции на месте аварии.

"Раненые были доставлены в близлежащие медицинские учреждения для немедленного лечения", - сообщили представители властей.

Вице-губернатор Джамсу и Кашмир Манодж Синх выразил соболезнования в связи с инцидентом.