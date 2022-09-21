Фото: instagram.com/committee_sport/
Спорт
Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил карьеру

Казахстанский чемпион Олимпийских Игр 2016 года по плаванию Дмитрий Баландин завершил профессиональную карьеру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Самат Ергалиев принял казахстанского пловца, чемпиона Олимпийских игр Дмитрия Баландина и главного тренера национальной сборной РК по плаванию Илью Гусакова.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и ход развития водных видов спорта, а также озвучены дальнейшие планы.

Как отмечается в сообщении, Дмитрий Баландин завершил спортивную карьеру и перешел на тренерскую деятельность.

Глава комитета выразил уверенность в том, что под руководством Баландина появится множество чемпионов.

«Спортсмены, покорившие Олимпиаду, должны и дальше вносить вклад в развитие спорта страны, а не отдаляться от данного направления. Считаю, что твое желание стать тренером показывает, насколько тебе важен казахстанский спорт. Мы со своей стороны готовы оказать тебе поддержку», – отметил Ергалиев.

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