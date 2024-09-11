Олимпийский призёр встретился с гвардейцами

Серебряный призёр Олимпийских игр в Париже Нариман Курбанов посетил воинскую часть 5571 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан
Наш соотечественник, представлявший страну в мировом первенстве и поднимавший Государственный флаг, является ярким представителем сильной и энергичной молодежи. Во время встречи он поделился своими советами с военнослужащими, ответственными за поддержание правопорядка на улицах городов, и поблагодарил их за добросовестное служение Родине.
В завершение мероприятия заместитель командира воинской части 5571 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Улугбек Караев выразил благодарность спортсмену за вклад в мировое признание нашей страны.
Почётному гостю вручили благодарственное письмо от Командующего региональным командованием «Оңтүстік» генерал-майора Талапкера Амреева и памятный подарок.