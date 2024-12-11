Бектенов провел заседание Совета директоров Kazakh Invest

По итогам встречи утвержден план работы на 2025 год

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета Директоров АО «Национальная компания «Kazakh Invest», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Рассмотрены итоги проводимой работы и планы нацкомпании по дальнейшему привлечению инвестиций в экономику страны.

Глава Kazakh Invest Ержан Елекеев доложил, что в текущем году в результате совместной работы с центральными и местными госорганами запущено 22 инвестиционных проекта на сумму $1,1 млрд с созданием порядка 4,8 тыс. рабочих мест. На сегодня открыты предприятия по переработке вольфрамовых руд в Алматинской области, производству оригинальных противоопухолевых препаратов в городе Алматы и др.

Кроме того, подписаны соглашения об инвестициях на сумму $2,5 млрд по 7 проектам, в том числе строительство ВЭС на 1 ГВт в Жамбылской области, производство молочной продукции в Алматинской области, строительство тепличного комплекса в городе Шымкент.

Введен новый таргетированный подход к привлечению инвестиций в перспективные отрасли казахстанской экономики. Определены 4 направления: глубокая переработка зерна, углехимия, нефтехимия и производство нефтегазового оборудования.

В ближайшие 3 года планируется привлечение $10 млрд для реализации крупных проектов совместно с такими компаниями, как CHN Energy, Carlsberg, PepsiCo, ULTRADECOR, LASSELSBERGER GROUP и др.

Заслушана информация о цифровизации инвестиционной деятельности. Ведется работа по созданию комплексной экосистемы для сопровождения инвестпроектов на всех этапах — от их инициирования до ввода в эксплуатацию и последующего трехлетнего мониторинга. Взаимодействие с инвесторами выстраивается по принципу «одного окна», вместе с тем будет обеспечена работа механизмов «зелёный коридор» и «прокурорский фильтр».

По итогам заседания утвержден план работы на 2025 год.

Ранее Елекеев назвал топ-5 стран-инвесторов Казахстана.