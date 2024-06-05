«Доля иностранных инвестиций в несырьевой сектор растет» - глава Kazakh Invest Ержан Елекеев

О налаживании в Казахстане производства мировых брендов, строительстве нового города Алатау и уникальности Казахстана в глазах инвесторов, рассказал в интервью с корреспондентом Kazpravda.kz председатель правления Kazakh Invest Ержан Елекеев

Фото: Kazakh Invest

– Как Kazakh Invest привлекает инвесторов в страну?

– Институты развития по образу Kazakh Invest существуют в странах, где государство ставит в приоритет привлечение инвестиций. Наша компания создана исходя из практик и подходов, которые используются во многих странах для продвижения инвестиционного имиджа страны зарубежом. Мы показываем, что в нашей стране можно делать бизнес, иностранные компании, которые решили вложиться в инвестпроекты, получат здесь выгоду. И мы приглашаем международных инвесторов на различные площадки, бизнес-форумы, в том числе и с участием президента, рассказывая об инвестиционных возможностях Казахстана.

– Чем сейчас привлекателен для инвесторов Казахстан и какой эффект экономике дают иностранные инвестиции?

– Казахстан находится в центре Евразии, севернее от нас – Россия, Беларусь, восточнее – Китай, южнее – страны ЦА. Поэтому наша страна для инвесторов – это точка входа. То есть открывая производство у нас, они могут продавать товары в Россию, Узбекистан, Кавказ, Турцию, эта возможность привлекает компании из Юго-Восточной Азии. Один только рынок России – это 140 млн человек.

Кроме того, наша политическая система стабильна, законы работают хорошо. Преимущество для тех же китайских компаний – протяженная граница с нашей республикой. Также, по мнению зарубежных производителей, Казахстан стремится к минимизации использования химических удобрений при выращивании различной сельхозпродукции в имеющихся природно-климатических условиях, чтобы продукция была чистой.

Наша задача сделать так, чтобы в Казахстане не только добывались и вывозились сырьевые ресурсы, но, и чтобы увеличивалась добавленная стоимость, деньги оставались в стране за счет того, что инвестор платит больше налогов при производстве продукции более высокого передела.

– Как вы оцениваете приток иностранных инвестиций в нашу страну на данный момент и какие топ-5 стран-инвесторов присутствуют на казахстанском рынке?

– Общая картина по инвестициям выглядит так: инвестиции в нефтегазовый сектор падают, за счет чего падает и общий объем. Однако доля инвестиций в обрабатывающую промышленность или доля инвестиций, которые относятся к несырьевому сектору – растет.

Исторически лидер среди инвесторов в Казахстане – это Нидерланды. В этой стране зарегистрировано большинство международных нефтегазовых компаний, таких как Shell, Chevron, ENI – у нас они принимают участие в крупных нефтегазовых проектах в Западном Казахстане.

Второе место, традиционно, занимает Россия, третье – Швейцария.

На четвертом месте Китай, но в ближайшие 5-10 лет он может стать главным инвестором в Казахстане.

Топ-5 закрывает – Южная Корея.

– В настоящее время Kazakh Invest сопровождает свыше 200 проектов на $27,3 млрд с созданием около 70 тысяч рабочих мест. В текущем году ожидается запуск более 40 проектов с иностранным участием. Расскажите о самых интересных проектах?

– В этом году всемирно известная корпорация PepsiCo приступит к строительству завода в Алматинской области по производству чипсов Lay's. Проект стоимостью 160 млн долларов трудоустроит сотни рабочих, ожидаются многомиллионные налоговые поступления в госказну, ну и самое главное, в нашей стране появится мировой бренд.

Также датский пивоваренный концерн Carlsberg Group перенес производственные мощности из России в Казахстан, открыв в Алматинской области крупное предприятие по производству алкогольных и безалкогольных напитков. В компании планируют производимую у нас продукцию поставлять в Узбекистан, Азербайджан, Монголию, Кыргызстан, Таджикистан.

Еще один интересный проект, создаваемый совместно турецкой и катарской компаниями, – производственный комплекс по глубокой переработке зерна. На основе зерна наших фермеров будет производиться живой белок – база для биодобавок, протеиновых порошков. 1 тонна такого продукта стоит до 5 тыс. долларов, чтобы вы понимали разницу – 1 тонна пшеницы стоит 250 долларов. Живой белок будет экспортироваться в США, где всё, что касается спортивного образа жизни, активно пользуется спросом.

Используя зерно, как сырье, можно производить до 260 видов продуктов.

Консорциум китайских инвесторов собирается производить в Казахстане глутамат натрия – усилитель вкуса. Стоимость проекта – 500 млн долларов, создается около 1 000 рабочих мест, налоговые отчисления – на уровне нескольких миллиардов тенге ежегодно. Готовую продукцию планируется экспортировать в Китай.

Сейчас в Китае все меньше людей готовят дома, предпочитают покупать полуфабрикаты, либо питаться в ресторанах. Поэтому там и в странах Юго-Восточной Азии усилитель вкуса очень востребован. И его сырьевая база – либо пшеница, либо кукуруза, он стоит 2500-3000 долларов за тонну.

– Каковы процедуры запуска инвестиционных проектов? Какие льготы и преференции могут получить инвесторы?

– Первый этап – это привлечение инвестора, когда он изучает информацию о стране. Дальше идет процесс приземления, когда он ищет земельные участки, подключается к инженерным сетям. Третий этап – когда он начинает строительство и запуск. На этих трех этапах мы стараемся его сопровождать.

С крупными инвесторами, которые планируют вложить в страну более 60 млн. долларов, мы заключаем соглашение об инвестициях. Соглашения содержат исключительные условия для инвестора. Например, освобождение от таможенных пошлин, либо освобождение от налогов, выбор земельного участка в каком-то конкретном месте. За это правительство прописывает встречные обязательства. Например, чтобы он 90% продукции продавал на внешние рынки, или трудоустраивал только граждан Казахстана, или, в том регионе, где он наладил производство, также построил школы, детсады, больницы, то есть взял на себя социальные обязательства.

Раньше срок заключения такого соглашения мог составлять 5 месяцев, теперь мы решили сократить его до 2,5 месяцев.

– Что важного произошло в Сингапуре, какие инвестиционные соглашения были подписаны по итогам визита главы государства?

– В рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева, Kazakh Invest организовал бизнес-форум в Сингапуре с 500 участниками – потенциальными инвесторами. По итогам проведенного мероприятия был подписан ряд соглашений на общую сумму выше 200 млн долларов США.

Также в Сингапуре глава государства провел переговоры с инвесторами из различных стран по проекту строительства города Алатау – нового населенного пункта между Алматы и Конаевым. Уникальность этого города площадью 80 тыс. га в том, что в рамках развития инициативы «Один пояс, один путь» который проходит из Китая через Казахстан, первая точка входа – Алматинская область. Алматы находится в впадине и естественным образом он может расти только в сторону Конаева. Там проходит автобан, железная дорога из Китая через Казахстан в Европу и обратно.

В рамках бизнес-форума у президента состоялась встреча с крупнейшей сингапурской компанией, которая занимается проектированием городов международного уровня.

Вместе с тем, руководство СЭЗ Шэньчжэнь – самой успешной экономической зоны Китая подтвердило, что будет принимать участие в развитии нового города. Корейские компании планируют инвестировать в логистические центры, индустриальные зоны, АПК, есть и другие направления для инвестиций.

После форума инвесторы запланировали визит в Казахстан, поскольку заинтересовались производством возобновляемой энергии с использованием зеленого водорода. Большой интерес у инвесторов вызывает переработка твердых бытовых отходов.

Сингапур работает по международным стандартам, обладает огромными финансовыми ресурсами, и, если инвесторы из этой страны начнут тот или иной проект в Казахстане, то технологии, подход к работе, людям, будет осуществляться здесь на высоком международном уровне.