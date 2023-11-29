Олжас Сулейменов: «Так было…»

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Бигельды Габдуллин, публицист

Широта ума, глубина дарования и активность души – вот как я оценил бы кратко новую книгу под названием «Так было...» нашего великого Олжаса, презентация которой состоялась сегодня в Национальной библиотеке в Алматы.

Фото: Тимур Батыршин/Sputnik

Наконец Олжас выпустил долгожданную книгу, которую писал более 30 лет.

«Так было…» – это первая книга мемуаров Поэта, которую можно охарактеризовать, как САМОСОЗНАНИЕ КУЛЬТУРЫ. Издание подводит итоги казахстанского общества за прошлый век и первые «растерянные» десятилетия 21 века.

В книге предельно искренне написано обо всём: тут и детские потери автора, и мудрые уроки старших, и дружеские откровения, и чьи-то подвиги, и подлости, и разгаданные знаки древности, и радости забытых тысячелетий, и вечные минуты молчания на «краю света».

Перелистывая эту мудрую книгу, невольно ощущаешь выдох вечности и становишься старше на тысячелетия. Да, Олжас был свидетелем великих событий 20-21 веков, находился в их эпицентре, порой сам влиял на исход этих событий.

История с любовью признала в нем своего верного союзника и талантливого творца, сумевшего вернуть тюркской историографии несколько потерянных столетий.

Книга начинается с мудрых уроков матери, сказавшей юному Поэту: встретишь Человека – обрадуй его, может быть ты его видишь в последний раз. Этот урок Олжас запомнил на всю жизнь. Вся его деятельность была овеяна именно этим материнским наказом: творчество и дела его потому гуманны и светлы.

Невозможно читать равнодушно первую часть книги, где собраны ключевые события в биографии Поэта: встречи и дружба с великими современниками, светлые и трагические страницы его насыщенной жизни.

Особую ценность книги составляют историко-лингвистические новеллы из «1001 слова» - научного проекта, которому автор посвяти более 60 лет, где разбираются ошибки казахских лингвистов, методы археологии слова.

Кстати, археология слова – это новая научная дисциплина о происхождении слов, названиях предметов, явлениях культур. В основе этой дисциплины – рассмотрение этимологии слов в их связи с происхождением образного письменного знака.

Сам автор признается, что текст книги порой напоминает исторические исследования. Наверное, потому чтение этой книги вызывает умственное напряжение.

Ну а как иначе. Автор-то ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ.

Вторая часть книги – это документы эпохи, избранные статьи, выступления, интервью 1970 – 2000-х годов. Словом, рождена книга, где автор главным предметом своих изысканий избрал целое и великое, сущность и общность вещей.

P.S. Слова блогадарности хочу выразить Игорю Крупко, исследователю творчества О. Сулейменова за интересное представление рассматриваемой книги.

Поздравляю Поэта!

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