Около полумиллиарда тенге выманил оптовый поставщик у казахстанских бизнесменов

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Подозреваемый в серийном мошенничестве экстрадирован из России, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, в период с 2022 по 2023 годы злоумышленник под предлогом поставки оптовых партий продуктов питания из-за рубежа, получил деньги 9 предпринимателей на общую сумму 470 млн тенге. 

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск и в декабре прошлого года задержан на территории Москвы.

"В связи с этим с российской стороной завершен вопрос об экстрадиции из России подозреваемого в серийном мошенничестве для привлечения его к уголовной ответственности. В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор", - проинформировали в ГП РК.

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, отметили в прокуратуре.

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