Основатель Telegram заявил, что стал отцом 100 детей, которые унаследуют его состояние

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что наследниками его состояния в почти 14 млрд долларов будут более 100 детей, отцом которых он является, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: Getty images

«Все они мои дети, и все имеют те же права! Я не хочу, чтобы они разрывали друг друга после моей смерти», — сказал Дуров в интервью французскому изданию Le Point.

Он рассказал, что является «официальным отцом» шестерых детей от трех разных женщин. Но добавил, что в клинике, где «я начал давать сперму 15 лет назад, чтобы помочь другу, мне сказали, что с ее помощью зачали более 100 детей в 12 странах».

«Я хочу, чтобы они жили как нормальные люди, чтобы самостоятельно себя построили, научились полагаться на себя, могли творить, а не зависеть от банковского счета», — заявил он.

Би-би-си также обратилась к Дурову за комментарием. 40-летний миллиардер ответил, что уже составил завещание, потому что его работа «предполагает риски — защита свободы создает тебе много врагов, включая очень мощные страны».

Созданный Дуровым мессенджер Telegram имеет более миллиарда активных пользователей ежемесячно.

#дети #Telegram #наследство #Павел Дуров

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